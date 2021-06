La RBI maintient les taux d’intérêt inchangés et annonce des mesures pour soutenir l’économie

Comme on pouvait s’y attendre, la banque centrale a conservé sa position accommodante afin de contrôler les rendements obligataires et de faciliter le gigantesque programme d’emprunt du gouvernement.

La Reserve Bank of India (RBI) a réitéré vendredi son engagement envers la croissance, instaurant davantage de mesures pour stimuler les prêts aux petites entreprises et assouplissant les règles afin qu’un plus grand nombre d’entre elles soient éligibles à une refonte des prêts. Il a ouvert des lignes de crédit moins chères pour la SIDBI et les banques – pour un montant de Rs 15,000 crore – pour les inciter à prêter aux secteurs à forte intensité de contact.

Comme on pouvait s’y attendre, la banque centrale a conservé sa position accommodante afin de contrôler les rendements obligataires et de faciliter le gigantesque programme d’emprunt du gouvernement. “Il n’y a aucune réflexion pour le moment sur la normalisation de la politique accommodante, il est trop tôt, trop prématuré pour en parler”, a observé le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, indiquant que la RBI ne s’inquiétait pas indûment des pressions inflationnistes et continuerait de lutter pour la croissance. Das a également exprimé son inquiétude que la demande rurale pourrait être affectée par l’augmentation des infections, malgré la promesse d’une bonne mousson, à un moment où la demande urbaine avait été touchée.

En effet, les perspectives de croissance du PIB pour l’EX22 ont été ramenées à 9,5% tandis que les prévisions d’inflation ont été très légèrement revues à la hausse à 5,1%. « Le MPC a pris la décision consciente de se concentrer sur la croissance », a affirmé Das. Le gouverneur a exprimé ses inquiétudes quant à la détérioration des conditions de coûts, mais a espéré que la faiblesse de la demande atténuerait les effets de transmission. Le sous-gouverneur Michael Patra a observé que pour l’instant, les pressions inflationnistes sont principalement alimentées par les conditions du côté de l’offre plutôt que par une demande significative, c’est pourquoi le MPC a jugé bon de les examiner.

Pranjul Bhandari, économiste en chef indien chez HSBC, a observé que bien que l’inflation de l’IPC indien soit inférieure à la limite supérieure de 6 % de la bande de tolérance de la RBI, elle a été supérieure à l’objectif de 4 % au cours des 19 derniers mois. Bhandari pense que les pressions inflationnistes pourraient augmenter progressivement en 2HFY22.

Abheek Barua, économiste en chef, HDFC Bank, a noté qu’une distribution plus équitable du crédit dépendra probablement de la conformité de l’évaluation des risques avec la marge sur les prises en pension fournies par la RBI aux banques. « Par conséquent, une certaine forme de garanties de crédit est peut-être nécessaire pour réduire les risques du système », a observé Barua.

La prochaine série de GSAP 1.0 comprend une exclusion des prêts d’État, une décision qui a quelque peu bouleversé les marchés obligataires, bien que GSAP2.0 soit assorti d’un montant plus élevé de Rs 1,2 lakh crore. Das a souligné la nécessité d’une répartition équitable des liquidités en ouvrant une ligne de crédit supplémentaire à la SIDBI. Les banques peuvent également accéder à une nouvelle ligne de crédit de Rs 15 000 crore pour de nouveaux prêts aux secteurs à forte intensité de contact. Celui-ci est proposé jusqu’au 31 mars 2022 – pour des durées allant jusqu’à trois ans au taux des pensions.

