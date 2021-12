La RBI met en garde contre un pic de créances douteuses et évalue les NPA à 8,1-9,5% d’ici septembre

Le rapport a également indiqué que le niveau de stress croissant dans le portefeuille de prêts aux particuliers des banques a été mené par les prêts immobiliers.

Les créances douteuses brutes des banques pourraient passer de 6,9% en septembre 2021 à 8,1-9,5% d’ici septembre 2022 si la variante Omicron frappe durement l’économie, selon le rapport sur la stabilité financière de la Banque de réserve publié mercredi.

Le rapport indique également que l’augmentation du niveau de stress dans le portefeuille de prêts aux particuliers des banques – le pilier du crédit bancaire depuis de nombreuses années maintenant – a été menée par les prêts immobiliers, qui ont connu une croissance à deux chiffres jusqu’à présent cet exercice.

Alors que la qualité des actifs s’est améliorée, les ratios des actifs non productifs bruts (GNPA) et des NPA nets (NNPA) diminuant respectivement à 6,9 et 2,3 % en septembre 2021, le ratio de glissement a légèrement augmenté au cours de la même période alors que les banques du secteur privé affichaient une baisse taux plus élevé de détérioration de la qualité des actifs, selon le rapport.

Mais, sur la base des tests de résistance, le rapport prévient que le ratio GNPA pourrait atteindre 8,1% d’ici septembre 2022 dans le scénario de référence et encore 9,5% en cas de stress sévère, si l’économie est touchée par une vague Omicron.

Au sein des groupes bancaires, le GNPA des banques du secteur public s’élevait à 8,8 % en septembre 2021 et pourrait se détériorer à 10,5 % d’ici septembre 2022 dans le scénario de référence, tandis que pour les prêteurs du secteur privé, il pourrait passer de 4,6 % à 5,2 pour cent, et pour les banques étrangères, il pourrait passer de 3,2 pour cent à 3,9 pour cent au cours de la même période, selon le rapport.

De même, le taux de couverture global des provisions est passé de 67,6 % en mars 2021 à 68,1 % en septembre 2021.

Les banques ont non seulement amélioré leur rentabilité, la qualité de leurs actifs et l’adéquation des fonds propres, mais seront également en mesure de se conformer aux exigences minimales de fonds propres même dans un scénario de stress sévère, conformément aux macro-stress tests.

Cependant, les mêmes tests sur les non-banques indiquent qu’un nombre important d’entre elles seraient touchés s’il y avait des chocs de liquidité et l’analyse du réseau indique une exposition interbancaire croissante, augmentant les risques de contagion.

En termes sectoriels, le ratio GNPA pour les prêts personnels a dépassé son niveau d’il y a six mois et il y a un an, indique le rapport sans donner de chiffre précis. La détérioration a été menée par les prêts immobiliers et automobiles.

Le ratio GNPA pour le secteur industriel continue de baisser, bien que certains sous-secteurs comme l’agroalimentaire, la chimie et les infrastructures, à l’exclusion de l’électricité, aient connu des augmentations par rapport à leurs niveaux de mars 2021.

La restructuration dans le cadre de la résolution 2.0 représentait 1,5% du total des avances en septembre 2021, ce qui couvrait 81,7% des comptes des emprunteurs où la restructuration dans le cadre du programme a été invoquée.

Dans le cas des prêts aux MPME et aux particuliers, la restructuration a représenté 2,4 % du total des avances sectorielles et a couvert 80 % des comptes des emprunteurs où elle a été invoquée, selon le rapport, ajoutant qu’une image plus claire de l’étendue globale des prêts restructuration interviendra après la fin du moratoire, le 31 décembre 2021.

La part des gros emprunteurs dans les GNPA est tombée de 75,9 % en mars 2020 à 62,1 % en septembre 2021, et leurs prêts dans les compartiments du compte de mention spéciale (SMA6) ont également diminué, et la part des 100 principaux emprunteurs a légèrement diminué à 16,6 pour cent. cent tandis que leur part dans le pool GNPA est tombée à 5,7 pour cent.

Le ratio de fonds propres de catégorie I (CET 1) pourrait atteindre 12,5 % d’ici septembre 2022 dans le scénario de référence et baisser à 11,9 % et 11,2 % dans les scénarios de stress moyen et sévère, respectivement, mais même dans les scénarios défavorables, aucun banque serait confrontée à une baisse du ratio de fonds propres CET 1 en deçà du minimum réglementaire de 5,5 %.

En cas de choc grave, le ratio GNPA des banques peut passer de 6,9 ​​% à 12,7 %, et le CRAR au niveau du système diminue de 16,3 % à 12,8 %, et la dépréciation du capital au niveau du système s’élève à 23,3 pour cent.

En outre, huit banques représentant 20,2 % du total des actifs pourraient ne pas respecter le niveau minimum réglementaire de CRAR, et leur CRAR tomberait en dessous de 7 % dans le cas de ces banques, et six d’entre elles enregistreraient une baisse de plus de 8 points de pourcentage.

Le CRAR des banques coopératives urbaines s’élevait à 12,9% en septembre 2021, tandis que celui des NBFC était de 26,3%.

L’analyse du réseau a indiqué que l’encours total des expositions bilatérales parmi les composantes du système financier est en hausse depuis le premier semestre de l’exercice 21, les banques détenant la plus grande part des expositions bilatérales, bien qu’elles restent inférieures aux niveaux d’avant la pandémie.

En termes d’expositions intersectorielles, les fonds communs de placement, suivis par les assureurs, sont restés les principaux fournisseurs de fonds, tandis que les NBFC étaient les plus gros récepteurs de fonds, suivies par les sociétés de financement du logement.

La RBI vérifie la résilience des bilans des banques aux chocs imprévus émanant de l’environnement macroéconomique en utilisant des macro-stress tests à travers lesquels les ratios de dépréciation et de fonds propres sont projetés sur un horizon d’un an selon un scénario de référence et deux scénarios défavorables (moyen et sévère).

