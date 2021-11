La RBI modifie les normes pour initier des mesures correctives rapides contre les banques

Indian Overseas Bank, basée à Chennai, a été la dernière à sortir du cadre du PCA en septembre. Le seul prêteur encore confronté à des restrictions dans le cadre de ce cadre est la Banque centrale de l’Inde.

La Reserve Bank of India (RBI) a modifié mardi son cadre d’action corrective rapide (PCA) pour exclure le paramètre de rendement des actifs (ROA) de la liste des déclencheurs.

Auparavant, une banque était susceptible d’être identifiée pour l’initiation d’un PCA sous le seuil de risque 1, si elle avait un ROA négatif pendant deux années consécutives, sous le seuil de risque 2 si son ROA était négatif pendant trois années consécutives, et sous le seuil de risque 3 si le Le ROA a été négatif pendant quatre années consécutives.

Selon une circulaire révisée sur le site Web de la banque centrale, le capital, la qualité des actifs et l’effet de levier seront les paramètres utilisés pour identifier les prêteurs suffisamment faibles pour entrer dans le PCA. La RBI a également modifié la stipulation du paramètre du ratio d’adéquation des fonds propres (CRAR) pour le seuil de risque 3.

Les banques qui voient leur CRAR chuter de plus de 400 points de base (bps) en dessous de la prescription réglementaire minimale pour le CRAR, et le coussin de conservation de capital applicable seront désormais susceptibles d’être introduits en PCA sous le seuil de risque 3.

« Le cadre PCA s’appliquerait à toutes les banques opérant en Inde, y compris les banques étrangères opérant par l’intermédiaire de succursales ou de filiales en fonction du dépassement des seuils de risque d’indicateurs identifiés », a déclaré le régulateur.

Indian Overseas Bank, basée à Chennai, a été la dernière à sortir du cadre du PCA en septembre. Le seul prêteur encore confronté à des restrictions dans le cadre de ce cadre est la Banque centrale de l’Inde.

