La RBI ouvre la voie à la renaissance de la Punjab & Maharashtra Cooperative Bank

Par Ankur Mishra

Avec la Reserve Bank of India (RBI) ayant donné à Centrum Financial Services un signe de tête de principe pour créer une petite banque de financement (SFB), une solution aux problèmes de la Punjab & Maharashtra Cooperative (PMC) Bank, semble être en vue. . La RBI a déclaré vendredi que le clin d’œil à CFS avait été donné spécifiquement en ce qui concerne la réponse de ce dernier à la manifestation d’intérêt (EoI) de PMC Bank le 3 novembre 2020.

CFS et BharatPe avaient fait une offre pour acquérir le prêteur coopératif et l’acquisition devrait être finalisée peu de temps après que CFS aura obtenu une licence. S’il devait passer, ce serait le troisième prêteur, ces derniers temps, à être sauvé après Yes Bank et Lakshmi Vilas Bank.

PMC Bank a enregistré une perte nette de Rs 6 835 crore au cours de l’exercice 20, rapportant une valeur nette négative de Rs 5 850,61 crore selon le document d’offre. En septembre 2019, PMC Bank a été confiée à un administrateur nommé par la RBI après la détection de certaines irrégularités financières.

Le régulateur avait remplacé le conseil d’administration et plafonné les retraits des clients. À l’époque, l’exposition de PMC à la société immobilière HDIL dépassait Rs 6 500 crore, soit 73% de son portefeuille total de prêts de Rs 8 880 crore. HDIL a été promu par Rakesh Wadhawan et son fils Sarang Wadhawan et une enquête du CBI a été ouverte sur les relations entre PMC et HDIL.

Initialement, la RBI avait autorisé les déposants à retirer 1 000 roupies, mais ce montant a ensuite été porté à 1 lakh de roupies par compte. Fin mars 2020, le total des dépôts de PMC était de l’ordre de Rs 10 727,12 crore tandis que les avances étaient de Rs 4 472,78 crore. Les actifs non productifs bruts (NPA) s’élevaient à Rs 3,518,89 crore. Le capital social de la banque est de Rs 292.94 crore.

PMC avait invité des investisseurs éligibles à le relancer et a reçu quatre réponses. Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, avait confirmé que trois investisseurs avaient soumis leurs offres finales pour la résolution du prêteur en crise. Les investisseurs doivent apporter du capital pour permettre à la banque d’atteindre le ratio capital minimum obligatoire sur actifs pondérés en fonction des risques (CRAR) de 9%. Cependant, les investisseurs peuvent explorer la possibilité de restructurer une partie des dépôts en instruments de capital, selon le document EoI.

