La RBI pénalise la SBI et 13 autres banques pour non-respect des règles de prêt de la NBFC

Les banques ont également été interpellées pour ne pas respecter les restrictions et dispositions relatives aux prêts ainsi qu’aux avances et à la déclaration à la base de données centrale sur les grands risques.

La Reserve Bank of India (RBI) a sanctionné 14 banques, dont la State Bank of India, l’IndusInd Bank, la Bandhan Bank et la Bank of Baroda pour non-respect de diverses normes de prêt. RBI a constaté que ces prêteurs ne respectaient pas certaines dispositions des instructions que le régulateur avait émises sur les prêts aux sociétés financières non bancaires (NBFC). Les banques ont également été interpellées pour ne pas respecter les restrictions et dispositions sur les prêts ainsi que les avances et les déclarations à la base de données centrale sur les grands risques.

Compte tenu de cela, RBI a imposé une pénalité de Rs 2 crore sur Bank of Baroda. Pour la Banque centrale de l’Inde, IndusInd Bank, Credit Suisse AG, Bandhan Bank, Indian Bank, Bank of Maharashtra, Utkarsh Small Finance Bank, Karur Vysya Bank, Karnataka Bank, South Indian Bank, Punjab and Sind Bank et Jammu & Kashmir Bank, le régulateur a imposé une amende de Rs 1 crore. State Bank of India, en revanche, devra payer une pénalité de Rs 50 lakh.

« Un examen minutieux des comptes des sociétés d’un Groupe a été effectué par RBI et il a été constaté que les banques n’avaient pas respecté les dispositions d’une ou plusieurs des instructions susmentionnées émises par RBI et/ou avaient contrevenu aux dispositions du Règlement bancaire. Act, 1949 », a déclaré RBI dans un communiqué. Le régulateur a déclaré qu’il avait envoyé des avis à ces banques pour demander pourquoi la RBI ne devrait pas leur imposer de pénalité pour non-conformité.

Après avoir examiné les réponses reçues des banques ainsi que les observations orales faites lors des auditions personnelles, RBI a conclu à l’imposition d’une sanction pécuniaire à ces banques.

« Les sanctions ont été imposées dans l’exercice des pouvoirs conférés à RBI en vertu des dispositions de l’article 47 A (1) (c) lu avec les articles 46 (4) (i) et 51 (1), de la Banking Regulation Act, 1949, le cas échéant. Cette action est basée sur les lacunes en matière de conformité réglementaire et n’a pas pour but de se prononcer sur la validité d’une transaction ou d’un accord conclu par les banques avec leurs clients », a ajouté RBI.

