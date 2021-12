La RBI permet à LIC de doubler sa participation dans IndusInd Bank

Le mois dernier, le régulateur bancaire a autorisé LIC à augmenter sa participation dans le prêteur privé Kotak Mahindra Bank. (Photo : REUTERS)

Par Harshita Tyagi

La Reserve Bank of India (RBI) a autorisé le plus grand assureur indien Life Insurance Corporation (LIC) à doubler sa participation dans IndusInd Bank. Le géant de l’assurance appartenant à l’État est désormais autorisé à porter sa participation dans le prêteur privé à 9,99 %. Actuellement, LIC détient une participation de 4,59% dans la banque. « Nous avons le plaisir de vous informer que la Banque a reçu un avis de la RBI le 9 décembre 2021, qu’elle a accordé son approbation à Life Insurance Corporation (LIC), actionnaire de la Banque, qui détient 4,95 % du total émis. et le capital libéré de la Banque, pour acquérir jusqu’à 9,99% du capital total émis et libéré de la Banque », IndusInd Bank dans un dépôt d’échange réglementaire vendredi.

Selon le dossier, l’approbation est valable pour une période d’un an, c’est-à-dire jusqu’au 8 décembre 2022. « L’investissement, le cas échéant, sera soumis au respect de la directive principale sur « l’approbation préalable pour l’acquisition d’actions ou de droits de vote dans Banques du secteur privé », Direction générale sur la « Propriété dans les banques du secteur privé », règlements de la Sebi, loi sur la gestion des changes de 1999 et toute autre directive/règlement et lois applicables », a-t-il déclaré.

Les promoteurs de la banque privée ont également obtenu l’autorisation de porter leur participation dans les banques à 26 pour cent contre 15 pour cent auparavant. Les hindous, qui dirigent IndusInd Bank, auraient manifesté leur volonté de le faire. Les actions d’IndusInd Bank se négociaient aujourd’hui de plus de 1% à Rs 961 sur l’ESB.

Le mois dernier, le régulateur bancaire a autorisé LIC à augmenter sa participation dans le prêteur privé Kotak Mahindra Bank à 9,99 % contre 4,96 % auparavant. Dans une notification aux bourses, le prêteur a déclaré: « … Kotak Mahindra Bank Limited a reçu une indication de LIC indiquant que la RBI avait accordé son approbation à LIC, pour augmenter sa participation dans la Banque jusqu’à 9,99 pour cent du montant libéré capital social de la Banque… ». L’approbation de la banque centrale sera valable un an.

L’approbation préalable de la RBI est requise pour augmenter la participation dans les banques privées au-delà de 5 pour cent, selon les normes de la RBI. La prise de participation de LIC est soumise au respect des dispositions des orientations données par RBI en 2015 et des réglementations requises par le régulateur de marché SEBI. Parmi les autres grandes banques, LIC détient une participation de 8,8 % dans Canara Bank, 8,3 % dans Punjab National Bank et State Bank of India, 8,2 % dans Axis Bank et 7,6 % dans ICICI Bank.

