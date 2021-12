La RBI peut maintenir une politique monétaire accommodante, mais continuer à éliminer les liquidités excédentaires pour éviter une surchauffe

La banque centrale maintiendra probablement une position accommodante sur la politique monétaire même en vue d’améliorer la croissance, tout en supprimant les liquidités excédentaires du système pour atténuer l’instabilité et le risque.

La Reserve Bank of India conservera probablement une position accommodante sur la politique monétaire même en vue d’améliorer la croissance, tout en supprimant les liquidités excédentaires du système pour atténuer l’instabilité et le risque. La banque centrale prendra également en compte l’incertitude causée par la variante à propagation rapide de l’omicron qui secoue les marchés mondiaux et entrave la voie de la reprise. «RBI ne changera pas sa position tant que le couloir (politique) ne sera pas normal. D’ici avril, le consensus est que nous aurions un corridor normalisé », a déclaré à Financial Express Online Upasna Bhardwaj, économiste principal, Kotak Mahindra Bank.

La politique d’accommodement peut continuer jusqu’en avril-juin

Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, ainsi que la majorité des membres du Comité de politique monétaire (MPC) ont voté pour maintenir une position accommodante dans la politique monétaire de décembre. réunion, selon le procès-verbal de la réunion publié cette semaine. Mais, la banque centrale pourrait changer sa politique d’accommodante à neutre entre avril et juin de l’année prochaine une fois qu’elle augmentera le taux des prises en pension de 40 points de base et normalisera le corridor de la politique des prises en pension et des taux de prise en pension inversée, a déclaré Upasna Bhardwaj.

La RBI gère des liquidités élevées pour atténuer l’instabilité

Pendant ce temps, la RBI affine les opérations de marché pour gérer la liquidité alors qu’elle se prépare sur la voie de la normalisation de la politique. Plus tôt en décembre, la RBI a augmenté le montant des enchères de pension inversée à taux variable (VRRR) pour pomper les liquidités excédentaires du marché. Actuellement, la liquidité du système oscille autour de Rs 8 000 milliards + tandis que la liquidité durable est d’environ Rs 12 000 milliards, selon Madhavi Arora, économiste en chef chez Emkay Global. « Une liquidité du système toujours élevée malgré l’amélioration des perspectives de croissance pourrait devenir contre-productive et ne fera qu’augmenter l’inflation des actifs, l’instabilité du secteur financier à moyen terme, la prime de risque d’inflation ainsi que la prime de terme », a déclaré Madhavi Arora à Financial Express Online.

Marcher prudemment

« Les minutes ne font pas grand-chose pour changer notre point de vue selon lequel la RBI est susceptible d’avancer avec prudence », a déclaré Emkay Financial dans une note. « Nous pensons que la RBI n’utilisera probablement aucun outil brutal pour resserrer la liquidité et préférera les stabilisateurs de liquidité naturels. Même si la normalisation indirecte du corridor est sur l’enclume, la fonction de réaction monétaire de base continue de dépendre davantage d’une reprise durable de la croissance », a-t-il ajouté.

La RBI avait déclaré qu’elle maintiendrait la position accommodante « aussi longtemps que nécessaire » pour atténuer l’impact de COVID-19 tout en veillant à ce que l’inflation reste sous contrôle. Dans le procès-verbal de la réunion, Das a souligné la nécessité de bien comprendre l’impact de la nouvelle variante avant de prendre toute mesure, déclarant que « le calibrage et le calendrier d’une réponse de politique monétaire et la prévention de l’accumulation de risques pour la stabilité financière sont très importantes dans un environnement aussi incertain ».

La RBI a maintenu le taux des prises en pension à 4 % et le taux des prises en pension à 3,35 % lors de la réunion de décembre, maintenant sa position accommodante. Le comité doit se réunir en février prochain.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.