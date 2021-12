La RBI pourrait augmenter le taux des prises en pension jusqu’à 75 pb au cours de l’exercice 23 ; l’objectif d’investissement doit être d’obtenir de meilleurs rendements ajustés en fonction du risque

La RBI a maintenu des liquidités abondantes tout au long de l’année avec des taux plus bas pour soutenir la croissance

Par Prashant Pimple

Le G-Sec à 10 ans se négocie près de 50 à 60 points de base de plus qu’au début de l’année en raison de plusieurs facteurs, écrit Prashant Pimple – CIO – Dette, JM Financial Asset Management Limited.

Au cours des 12 derniers mois, il y a eu de nombreux hauts et des bas à travers le pays et le monde. En vue de la fin de l’année, voici un aperçu des événements qui ont façonné l’année 2021.

Du Covid-19 au pic des actions, ce sont les principaux titres de l’année écoulée. L’année a commencé avec un certain soulagement, la plupart des problèmes d’approvisionnement étant derrière nous et l’économie revenant à la normale. Mais bientôt, la pandémie a de nouveau frappé avec une terrible deuxième vague perturbant une fois de plus la vie normale.

La RBI et le gouvernement ont décidé de soutenir l’économie en maintenant des liquidités en abondance, des taux plus bas et quelques subventions à l’industrie permettant aux entreprises de fonctionner même dans une situation de pandémie. Des conditions de liquidité faciles et des taux bas sur plusieurs années ont amené les taux courts à un plus bas historique, rendant ainsi la courbe des taux plus pentue. Les dépenses budgétaires du gouvernement ont donné lieu à des emprunts de titres publics sur le marché, pour gérer l’offre croissante de G-Sec et atténuer l’impact sur les rendements, la RBI a mené des opérations d’open market (OMO) et le GSAP.

Alors que l’impact de la pandémie diminuait avec l’augmentation de la vaccination, les économies du monde entier ont commencé à assister à une augmentation des prix des produits de base. La hausse des prix des matières premières a eu un impact négatif sur le coût des intrants pour de nombreux producteurs. Parallèlement, la libération de la demande refoulée due à l’ouverture des économies a permis aux producteurs de répercuter davantage l’augmentation des coûts sur les consommateurs finaux. En plus des facteurs ci-dessus, les moussons prolongées et intempestives ont conduit l’IPC à grimper jusqu’à 4,90 %. Les États-Unis et la Banque d’Angleterre avaient déjà indiqué une hausse des taux en raison de la hausse de l’inflation. Au niveau national également, nous nous attendons à ce que l’IPC soit un baromètre majeur pour la décision de hausse des taux. Alors que l’économie s’ouvre davantage et que la demande augmente, nous nous attendons à ce que l’inflation augmente progressivement, donnant à la RBI une raison de changer sa position à l’avenir.

En juin 2021, la croissance économique s’est encore accélérée, les entreprises majoritaires fonctionnant à plein régime. Une demande refoulée a été observée à l’échelle mondiale et nationale pour divers biens ainsi que pour les services. Les indicateurs à haute fréquence tels que la demande d’électricité, le trafic de fret ferroviaire, le fret portuaire, les perceptions de péage et la consommation de pétrole ont enregistré une croissance robuste. Les ventes d’automobiles, la consommation d’acier et le trafic de passagers aériens ont connu une accélération à mesure que l’économie s’ouvrait davantage. La situation budgétaire du gouvernement s’est améliorée au cours de l’année grâce à de meilleures recettes fiscales directes et indirectes. À la lumière de ce qui précède, nous nous attendons à ce que la croissance du PIB reste positive à mesure que les conditions économiques et les dépenses privées s’améliorent davantage.

Au cours de l’année, les rendements sur l’ensemble de la courbe ont connu un biais haussier. Le G-Sec à 10 ans se négocie près de 50 à 60 points de base de plus qu’au début de l’année en raison des facteurs ci-dessus et des emprunts record. Mais des mesures monétaires comme l’OMO, l’opération Twist et le GSAP de près de 2 300 milliards de roupies ont facilité la progression des rendements. Les spreads des obligations d’entreprise et des SDL (prêts de développement de l’État) se sont rétrécis en raison de l’offre réduite des deux émetteurs en raison de l’augmentation des revenus en raison des entrées dynamiques de TPS. Alors que nous constatons que la RBI normalise davantage la liquidité et que les conditions deviennent propices à une hausse des taux, nous nous attendons à ce que le G-Sec à 10 ans augmente davantage par rapport aux niveaux actuels de 6,40 %.

La RBI a maintenu des liquidités abondantes tout au long de l’année avec des taux plus bas pour soutenir la croissance. La liquidité était à un niveau record de 12 000 milliards de roupies, maintenant les rendements à court terme ancrés en dessous du taux de prise en pension inversée de 3,35 %. La RBI a lancé la normalisation de la liquidité par le biais d’instruments tels que le VRRR 7/14/28 jours dans lequel elle détient près de 7 300 milliards de roupies, ce qui a commencé à créer une pression à l’extrémité la plus courte de la courbe. Les rendements du marché monétaire ont augmenté de près de 40 à 50 points de base à cause de cela, indiquant que le marché se prépare à des hausses de taux probables dans un proche avenir. Nous nous attendons à ce que les rendements à court terme soient davantage affectés par le changement de trajectoire des taux par la RBI.

L’annonce récente d’un rythme accéléré de réduction par la Fed et la feuille de route de hausses de taux agressives pour les 2 prochaines années ainsi que les pressions inflationnistes nationales maintiendront les rendements sur toute la courbe biaisés à la hausse. Nous prévoyons que la RBI réduira l’écart entre les prises en pension et les prises en pension au cours des exercices 21-22, suivi d’une hausse des taux de 50 à 75 points de base au cours des exercices 22-23. Nous nous attendons à ce que les taux d’intérêt augmentent progressivement dans un contexte de liquidité abondante. L’objectif d’investissement doit être d’obtenir de meilleurs rendements ajustés en fonction du risque. Nous recommandons aux investisseurs de maintenir les allocations aux fonds avec un mélange optimal de durée et d’accumulation avec un risque de crédit minimal.

(Prashant Pimple, CIO – Debt, JM Financial Asset Management. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

