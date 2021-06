La RBI publie des normes pour la distribution de dividendes par les NBFC

Le conseil d’administration devra garder à l’esprit les plans de croissance à long terme de la NBFC tout en déclarant un dividende. Les NFBC devront également déclarer à la RBI les détails des dividendes déclarés au cours de l’exercice.

La Reserve Bank of India (RBI) a publié jeudi des directives de distribution de dividendes pour les sociétés financières non bancaires (NBFC) afin d’insuffler une plus grande transparence et uniformité dans la pratique. Le régulateur a exigé que le ratio NPA net de la NBFC concernée soit inférieur à 6% au cours de chacune des trois dernières années pour déclarer un dividende.

De même, la RBI a prescrit des exigences de fonds propres réglementaires applicables dans différents types de NBFC. Par exemple, un dépôt acceptant des NBFC devra avoir un ratio de fonds propres minimum de 15 %. Cependant, pour les sociétés de financement de l’habitat, les fonds propres de niveau I et II ne devraient pas être inférieurs à 13 % à mars 2020, 14 % à mars 2021 et 15 % à mars 2022 pour la déclaration de dividende.

Les lignes directrices prescrivent également des plafonds sur les ratios de distribution de dividendes pour les NBFC. Le ratio de distribution de dividendes maximum pourrait être de 60 % pour une NBFC qui est une société d’investissement de base. Cependant, il n’y a pas de plafond spécifié pour les NBFC qui n’acceptent pas les fonds publics et n’ont pas d’interface client. Le dividende proposé devrait inclure à la fois un dividende sur les actions de participation et des actions privilégiées obligatoirement convertibles éligibles à l’inclusion dans le capital de catégorie 1, a déclaré la RBI.

Le conseil d’administration devra garder à l’esprit les plans de croissance à long terme de la NBFC tout en déclarant un dividende. Les NFBC devront également déclarer à la RBI les détails des dividendes déclarés au cours de l’exercice. Le conseil d’administration de la NBFC, tout en examinant les propositions de dividende, tiendra compte des conclusions prudentielles de la RBI sur les divergences de classification et de provisionnement des NPA.

En décembre 2020, la RBI avait sollicité des suggestions sur un projet de lignes directrices sur le versement de dividendes pour les NBFC. Les directives publiées jeudi entreront en vigueur pour la déclaration de dividende sur les bénéfices de l’exercice clos le 31 mars 2022 et au-delà.

