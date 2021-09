La RBI restera en mode d’absorption de liquidités : le vice-gouverneur Michael Debabrata Patra

Le vice-gouverneur a observé que l’essence du ciblage flexible de l’inflation est de protéger la croissance en minimisant le sacrifice de la production, qui est le « prix » de la stabilité des prix.

La Reserve Bank of India (RBI) prévoit de rester en mode d’absorption de liquidité, et les enchères à taux variable inversé (VRRR) ne doivent pas être considérées comme un signal de retrait de liquidité ou de levée des taux d’intérêt, a déclaré le vice-gouverneur Michael Debabrata Patra a déclaré jeudi.

« Les signaux de ces derniers seront véhiculés par la position qui est articulée par le MPC (comité de politique monétaire) dans ses futures résolutions. Nous n’aimons pas les crises de colère ; nous aimons les transitions tièdes et transparentes – les trajectoires de descente plutôt que les atterrissages forcés », a déclaré Patra, s’exprimant lors du sommet des marchés financiers de la Confédération de l’industrie indienne (CII).

Le vice-gouverneur a observé que l’essence du ciblage flexible de l’inflation est de protéger la croissance en minimisant le sacrifice de la production, qui est le « prix » de la stabilité des prix. En Inde, il est atteint par cinq caractéristiques spécifiques, qui comprennent un double mandat, un objectif d’inflation défini en moyenne plutôt que sous forme de point, la réalisation de l’objectif sur une période de temps, une bande de tolérance raisonnablement large autour de l’objectif et l’échec étant défini comme trois trimestres consécutifs d’écart de l’inflation par rapport à la bande de tolérance.

En mai et juin, l’inflation a dépassé la bande de tolérance supérieure. Patra a déclaré que les pressions sur les coûts ayant un impact sur l’inflation sous-jacente et les attentes d’inflation, le dilemme du MPC est devenu plus aigu car les entreprises ont montré des preuves d’une certaine amélioration du pouvoir de fixation des prix et les moteurs de l’inflation se déplaçaient.

« Le temps nous dira si l’appel est vrai. Les arrivées de données justifient la position du MPC, l’inflation s’étant modérée dans la bande de tolérance et la croissance au premier trimestre en alignement presque parfait avec les prévisions de la RBI », a déclaré Patra.

Il a défendu la décision de la RBI de maintenir le taux de prise en pension inversée à 3,35 % tandis que le taux de pension reposait à 4 %. En temps normal, le taux des prises en pension est mécaniquement lié au taux des prises en pension par une marge fixe, tout comme le taux de la facilité marginale permanente (MSF). Les temps de pandémie sont cependant radicalement différents et appellent des réponses prêtes à l’emploi, a déclaré Patra. “Cela est accentué par le fait que le canal de transmission du crédit s’est rompu en raison d’une demande modérée et d’une aversion au risque, et la RBI a décidé d’opérer à travers d’autres segments des marchés financiers pour maintenir l’énergie vitale de la finance”, a-t-il déclaré.

Patra a déclaré que la suggestion d’ajuster le taux des prises en pension de manière asymétrique par rapport au taux des prises en pension était venue d’un membre externe du MPC et que les participants au marché ont également donné à la RBI des commentaires similaires lors des consultations préalables à la politique. « En effet, la RBI a suivi ce conseil et les résolutions écrites du MPC non seulement dans la lettre, mais aussi dans l’esprit. Le couloir asymétrique n’est en aucun cas coulé dans le béton. À mesure que la normalité reviendra, les marchés reviendront à des horaires réguliers », a-t-il ajouté.