La RBI voit les créances douteuses des banques augmenter à nouveau

Les problèmes de qualité des actifs sont loin d’être terminés pour les banques, si l’on en croit le rapport sur la stabilité financière de la Reserve Bank of India (RBI) pour décembre 2021. Le ratio des actifs non productifs bruts (GNPA) des banques commerciales programmées pourrait atteindre 8,1% à 9,5 % d’ici septembre 2022, contre un creux de près de six ans de 6,9 ​​% en septembre 2021, selon le rapport publié mercredi.

Mardi, le rapport sur les tendances et les progrès de RBI avait montré que le ratio GNPA du secteur diminuait à 6,9% en septembre 2021 contre 8,2% il y a un an, tout en mettant en garde contre une détérioration avec le recul de l’abstention réglementaire.

Le FSR a déclaré que, sur la base des tests de résistance, le ratio GNPA pourrait atteindre 8,1% d’ici septembre 2022 dans le scénario de référence et à 9,5% en cas de stress sévère, si l’économie est touchée par une vague Omicron.

Les tests de résistance ont montré que toutes les banques seraient en mesure de se conformer aux exigences minimales de fonds propres même dans des scénarios de crise sévères, a déclaré la banque centrale. Cependant, les mêmes tests sur les établissements non bancaires ont révélé qu’un nombre important d’entre eux seraient touchés en cas de chocs de liquidité et l’analyse du réseau indique une exposition interbancaire croissante, augmentant les risques de contagion.

Au sein des groupes bancaires, les GNPA des banques du secteur public (PSB) pourraient se détériorer à 10,5% d’ici septembre 2022, contre 8,8% en septembre 2021 dans le scénario de référence, tandis que pour les banques privées, le ratio brut de créances douteuses pourrait passer de 4,6% à 5,2%.

Des inquiétudes persistent autour de certains segments du crédit de détail, les PSB voyant 12,7 % de leurs créances sur cartes de crédit se détériorer comme en septembre 2021. Les banques privées étaient mieux loties avec un ratio NPA de 3,1 % dans le segment des cartes de crédit.

SBI Card fait partie des trois premiers acteurs du marché des cartes de crédit, avec une part de 19,4 % en termes de cartes en vigueur et de 19 % en dépenses à fin août 2021. HDFC Bank et ICICI Bank sont les autres grands acteurs de la segment.

« La dépréciation du crédit à la consommation, mesurée en termes de proportion du portefeuille à 90 jours en souffrance ou au-delà, montre des signes de stabilisation après la pandémie, mais à un niveau assez élevé pour les PSB, par rapport aux autres catégories de prêteurs », indique le rapport. .

En termes sectoriels, le ratio GNPA des crédits aux particuliers a dépassé son niveau d’il y a six mois ainsi qu’il y a un an. La détérioration a été menée par les prêts immobiliers et automobiles, a indiqué le FSR, avec des ratios GNPA de 2,1% et 2,6%, respectivement.

Le ratio GNPA pour le secteur industriel a continué de baisser, bien que certains sous-secteurs, notamment l’agroalimentaire, la chimie et les infrastructures, à l’exclusion de l’électricité, aient enregistré des augmentations par rapport à leurs niveaux de mars 2021.

La RBI a observé que si les conditions de stress ne se matérialisent pas et que la situation devient optimiste par rapport au scénario de référence, le ratio GNPA de toutes les banques pourrait se modérer.

« Les scénarios défavorables sont des évaluations rigoureuses et prudentes dans des conditions économiques défavorables hypothétiques et, par conséquent, les résultats de ces modèles ne doivent pas être interprétés comme des prévisions. Le scénario de référence intègre les valeurs prévues des variables macroéconomiques », indique le rapport.

En outre, les résultats des tests de résistance indiquent également que le ratio capital/risque (pondéré) actif (CRAR) au niveau du système pourrait baisser à 15,4 % d’ici septembre 2022, contre 16,6 % en septembre 2021 dans le scénario de référence, et à 14,7 % et 13,8 % selon le scénario de référence. scénarios de stress moyen et sévère, respectivement. Les 46 banques seraient en mesure de maintenir le CRAR au-dessus du niveau de capital minimum prescrit de 9 % à partir de septembre 2022, même dans le pire des cas, selon le rapport.

« Le ratio de fonds propres de catégorie I (CET 1) des SCB pourrait atteindre 12,5 % d’ici septembre 2022 dans le scénario de référence et baisser à 11,9 % et 11,2 % dans le scénario de stress moyen et sévère, respectivement. Même dans des scénarios défavorables, aucune banque ne serait confrontée à une baisse du ratio de fonds propres CET 1 en dessous du minimum réglementaire de 5,5% », a déclaré RBI.

