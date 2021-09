La RBIS d’Arbismart fait des millionnaires dans un marché baissier

POSTE SPONSORISÉ*

Les ArbiSmart projet, alimenté par le Jeton RBIS est capable de générer des bénéfices stables même si le marché change soudainement de direction. Depuis son lancement en 2019, RBIS a déjà augmenté de 595%, et sa valeur continue de croître à un rythme soutenu, les analystes prévoyant une 4 000 % d’augmentation d’ici 2023.

Il n’y a qu’une seule certitude lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs numériques et c’est qu’à un moment donné, les prix changeront radicalement. Si vous souhaitez réaliser des bénéfices importants, votre principale préoccupation est de gérer l’impact de l’incertitude du marché de la cryptographie sur vos résultats.

Sur les marchés très volatils de la cryptographie, ArbiSmart s’avère être la couverture parfaite contre un ralentissement. Voici comment:

Comment RBIS et ArbiSmart bouclier contre la volatilité?

ArbiSmart est une plateforme de crypto-arbitrage automatisée. Cela signifie que il génère un profit sur les disparités temporaires de prix entre les bourses. Ces différences de prix peuvent se produire pour de nombreuses raisons, telles que des variations du volume des échanges ou des niveaux de liquidité entre les bourses plus grandes et plus petites, et elles continueront d’apparaître, que le marché soit à la hausse ou à la baisse.

ArbiSmart est connecté à près de 40 échanges, qu’il surveille simultanément, 24 heures sur 24, à la recherche de crypto-monnaies brièvement disponibles à différents prix en même temps. L’algorithme gagne de l’argent en achetant automatiquement la pièce sur la bourse où le prix est le plus bas avant de la vendre instantanément sur la bourse où le prix est le plus élevé.

Arbismart scanne 40 échange H24 7/7

En tant qu’utilisateur de la plate-forme, il vous suffit de vous inscrire et de financer votre compte avec fiat ou crypto. L’algorithme convertit ensuite votre capital en RBIS pour utiliser l’arbitrage cryptographique. Étant donné que les disparités de prix surviennent avec la même régularité dans un marché baissier ou haussier, votre Bitcoin et votre Ethereum ne perdront pas soudainement de la valeur si le marché s’effondre. Au lieu de cela, il continuera à générer un retour sur investissement constant à partir de 10,8 % par an (0,9 % par mois) et en continuant jusqu’à 45% par an (3,75 % par mois). Les rendements sont fiables et prévisibles et le tableau de rendement ArbiSmart affiche à l’avance exactement combien vous gagnerez sur une base mensuelle et annuelle, dans cette fourchette, en fonction de la taille de votre dépôt.

ArbiSmart affiche à l’avance exactement combien vous gagnerez sur une base mensuelle et annuelle

Quel est le retour total sur investissement ?

Bénéfices passifs de l’arbitrage crypto atteindre jusqu’à 45% par an, sans compter les intérêts composés que vous recevrez sur ces revenus.

Vous pouvez également bénéficier d’un autre canal de revenus en fonction de la façon dont vous stockez votre crypto. Si vous choisissez d’ouvrir un compte d’épargne à long terme bloqué pour une période contractuelle prédéfinie, vous pouvez gagner jusqu’à 1% par jour en revenus supplémentaires.

Il existe également des plus-values ​​sur la hausse du prix du RBIS, qui, au cours des deux années qui ont suivi son introduction, est déjà passée à environ six fois sa valeur d’origine. Le prix continue d’augmenter régulièrement et ne montre aucun signe de ralentissement.

Comment RBIS maintient-il sa trajectoire ascendante ?

Avec une croissance des projets de 150 % d’une année sur l’autre en 2020 et une augmentation constante de l’utilisation de la plate-forme depuis, ArbiSmart continue de se développer.

L’équipe d’Arbismart développe de nouveaux utilitaires pour RBIS

Pendant ce temps, l’équipe de développement a un certain nombre de nouveaux utilitaires RBIS en cours de lancement jusqu’au quatrième trimestre 2021 au premier trimestre 2022, y compris une carte de crédit crypto, un service d’agriculture de rendement, une application mobile et un portefeuille portant intérêt pour fiat et crypto.

À mesure que de nouveaux produits et services sont ajoutés et que la demande de RBIS augmente, l’offre restera limitée, limitée en permanence à 450 millions de jetons.

Un autre facteur critique à prendre en compte lors de l’évaluation de la trajectoire à court terme du jeton est qu’au quatrième trimestre 2021, le RBIS deviendra coté, et dès qu’il sera négociable, l’utilisation de tout utilitaire RBIS nécessitera un achat sur un échange.

Il semble que le jeton soit sur le point de monter en flèche et si vous voulez saisir ce moment avant que le prix ne monte en flèche, achetez RBIS aujourd’hui.

*Cet article a été payé. Le Cryptonomiste n’a pas écrit l’article et n’a pas testé la plateforme.