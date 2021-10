La réaction amusante de Mike Tyson à la perte de contrôle de Khabib Nurmagomedov lors de la pesée de l’UFC 160 avant le combat d’Abel Trujillo, mais Dana White ne s’en souciait pas

Mike Tyson pouvait gagner des combats avant même d’entrer sur le ring – tout ce qu’il avait à faire était de regarder ses adversaires à la pesée.

« Iron Mike », l’ancien champion du monde incontesté des poids lourds, n’était pas étranger à la controverse sur la balance et son aura d’intimidation pouvait terrifier même l’homme le plus aguerri.

Tyson est l’un des combattants les plus dévastateurs de tous les temps et a été champion du monde des poids lourds à l’âge de 20 ans seulement.

Khabib Nurmagomedov a poussé Abel Trujillo à la pesée de l’UFC 160, pour le plus grand plaisir de Tyson

Il n’était donc pas surprenant de voir le plus jeune champion poids lourd de l’histoire de la boxe devenir aussi étourdi qu’un écolier lorsqu’il a vu deux combattants de l’UFC presque perdre le contrôle.

En 2013, le président de la promotion, Dana White, a invité Tyson à être un invité spécial pour l’UFC 160 au MGM Grand Garden Arena pour l’événement principal des poids lourds entre Cain Velazquez et Antonio ‘Big Foot’ Silva.

Caché en bas sur l’undercard se trouvait l’affrontement léger entre Abel Trujillo et le futur champion du monde Khabib Nurmagomedov.

Les tensions entre le Russe et son adversaire américain ont commencé à monter en flèche lorsque « The Eagle » a perdu du poids de 2,5 livres et a été contraint de renoncer à 20% de sa bourse de combat – dont la moitié revenant à Trujillo.

Alors que les deux hommes se regardaient, Khabib a repoussé le plus petit homme et une brève bagarre a éclaté, à la grande joie de Tyson.

Tyson (à l’arrière à droite) n’a pas pu contenir son excitation alors qu’il regardait Khabib et Trujillo y aller

Les responsables du Nevada étaient consternés par la paire, mais White n’avait absolument aucun problème et comprenait les frustrations des deux hommes.

« Les gars les plus gentils du monde sont les mecs les plus méchants et les plus méchants que vous ayez jamais vus le jour de la pesée », a déclaré White à MMAjunkie.com après l’UFC 160.

« C’est pourquoi je suis toujours là. Quand il l’a poussé, j’ai dit : ‘Jésus-Christ, je vieillis. Je ne peux même pas arrêter une poussée maintenant. … Mais c’est pourquoi nous sommes là.

« C’est ce qui arrive. Nous sommes là pour nous assurer que le combat n’a pas lieu avant le combat.

Tyson était au premier rang au MGM Grand Garden Arena pour regarder le combat

« Nous pouvons gérer un peu de poussée ici », a ajouté White. « Ces gars sont malheureux. Ils sont méchants. Il n’a pas fait de poids.

« Il sait qu’il est contrarié à ce sujet. Il perd déjà son sac à main à cause de ce type. Ce sont toutes les choses auxquelles vous devez penser. Vous n’allez pas recevoir d’amende pour quelque chose comme ça. Il faudrait mettre la main sur quelqu’un pour recevoir une amende, donner des coups de poing avant le combat et des choses comme ça.

Nurmagomedov a eu la chance d’exorciser quelques démons dans le combat, battant Trujillo un record 21 fois avant d’obtenir la victoire par décision unanime.

La star de l’UFC est un grand fan de Tyson et les deux se sont liés d’amitié, Nurmagomedov révélant qu’il avait été invité dans la maison de l’ancien boxeur avant sa victoire contre Edson Barboza à l’UFC 219.

«La première fois que j’ai regardé Mike Tyson se battre, c’était en février 2003, lorsqu’il a combattu Clifford Etienne. J’ai regardé le combat à 5 ou 6 heures du matin », se souvient-il en expliquant que c’était un rêve de se battre devant le Hall of Famer.

Et lorsque l’ancien champion des poids légers a récemment rejoint Tyson sur son podcast, il est parfois apparu en admiration devant lui.

Khabib, cependant, est toujours impliqué dans le sport dont il a pris sa retraite invaincu en 2020.

Il forme désormais la prochaine génération de combattants et son protégé, Islam Makhachev, pourrait éventuellement suivre ses traces en tant que champion des poids légers.