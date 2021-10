La réaction brutale d’Anthony Davis à la perte embarrassante des Lakers

Le Thunder d’Oklahoma City est revenu de 26 points de retard mercredi soir pour vaincre les Lakers de Los Angeles 123-115.

Ce fut une défaite embarrassante pour LA, arrêtant tout l’élan qui avait été accumulé au cours des deux matchs précédents de l’équipe.

Anthony Davis, qui souffre d’une blessure, a terminé la soirée avec 30 points.

Après la perte déchirante, Davis a donné une réponse assez directe à ce qui s’était passé.

« C’est un match que nous sommes définitivement censés gagner », a-t-il déclaré. « Nous ne sommes pas censés perdre du tout. Mais nous allons en tirer des leçons et aller de l’avant.

Cependant, tout le monde n’a pas eu une réponse aussi mesurée à la défaite. Le diffuseur et analyste des Lakers, James Worthy, a rejoint l’équipe après le match.

« C’est peut-être la pire défaite des Lakers que j’aie jamais vue. » « renvoie-les sur le Greyhound » James Worthy rejoint les Lakers pour diriger l’émission d’après-match après leur effondrement embarrassant à OKC pic.twitter.com/3X6JUE4ubk – Rob Perez (@WorldWideWob) 28 octobre 2021

« Vous devez terminer le travail, peu importe qui vous jouez », a déclaré Worthy. « Vous ne pouvez pas manquer de respect à la pire équipe de la ligue. En fait, vous vous assurez de les ranger et de leur faire savoir qu’ils n’ont aucune chance. Je pense que les Lakers sont sortis avec cette mentalité mais je ne sais pas ce qui s’est passé, ils ont en quelque sorte manqué de respect à ces jeunes gars… J’ai vu beaucoup de défaites des Lakers. c’est peut-être la pire défaite des Lakers que j’aie vue…

« Je sais que c’est au début de la saison, mais ce n’était pas un de ces matchs. Ils auraient dû gagner le match, et le manque de respect qu’ils ont montré pour l’Oklahoma en n’étant pas professionnels et en finissant le travail, ce n’est pas le style des Lakers.

La réaction de Devin Booker au costume d’Halloween provocateur de Kendall. https://t.co/zVVOuYe4bM – Jeu 7 (@game7__) 28 octobre 2021

La saison est encore jeune et il y a beaucoup de temps pour redresser le navire, mais les choses ne vont pas dans la bonne direction pour LA. Après l’incroyable transformation corporelle de Davis au cours de l’été, tout le monde a supposé que toute l’équipe serait sérieuse de remporter un titre cette année. Jusqu’à présent, cela ne s’est pas avéré être le cas.

Jusqu’à présent, les Lakers ont enregistré plus de combats avec des fans cette année (deux via Russell Westbrook, un avec l’aimable autorisation de Rajon Rondo) que de véritables victoires. Ce n’est pas génial. Espérons que les choses s’améliorent rapidement, car si ce n’est pas le cas, ce groupe pourrait bien devenir la super équipe la plus décevante de tous les temps.

En rapport: Deandre Ayton devient brutalement honnête à propos de l’échec des négociations avec Suns