La réaction conservatrice à la théorie critique de la race est un «privilège blanc» ⋆ 10z viral

La théorie de la race critique a fait fureur cette année, littéralement. Les médias ont adopté son langage et ses hypothèses, tandis que les entreprises, les gouvernements et même le gouvernement américain ont infligé le poison idéologique à leur personnel. Et oui, il s’est glissé dans certaines écoles. les médias grand public n’arrêtent pas d’en parler. Les conservateurs en ont assez de l’endoctrinement de gauche et de nombreux États ont intensifié leur action en créant une législation interdisant aux écoles d’enseigner un programme décrivant une race comme supérieure à une autre. Mais maintenant, le contrecoup déclenche son propre contrecoup, alors que les progressistes jurent de haut en bas qu’ils ne voient pas quel est le problème.

Valerie Strauss du Washington Post a publié le 11 juin un article intitulé « Les enseignants du pays protestent contre les lois restreignant les cours sur le racisme ». C’est The Post pour vous, professionnels de la création de gros titres trompeurs. Strauss a couvert la Journée nationale d’action le week-end dernier au cours de laquelle des centaines d’« éducateurs » se sont réunis à la fois virtuellement et en personne dans plus de 20 villes pour maintenir le CRT en vie.

Ces professeurs sont en colère parce qu’ils ne peuvent plus encourager les élèves à détester l’Amérique. Zinn Education Project (une organisation d’extrême gauche fortement pro-CRT) a créé un engagement avec plus de 3 000 signatures et insiste sur le fait qu’ils travailleront pour “mieux comprendre les problèmes de notre société” et “développer des solutions collectives à ces problèmes”. Ironiquement, ils prétendent être « pour dire la vérité » et promouvoir « une société plus juste ».

(Que tout groupe nommé pour Howard Zinn se soucie de la vérité est absurde à première vue.) Le CRT est le contraire de la réalité. Plutôt que de créer une véritable « solution » au problème du « racisme systémique », les théoriciens critiques de la race partent de l’hypothèse que tout est raciste et prétendent que ceux qui ne le reconnaissent pas ne sont qu’une partie du problème.

Le 13 juin, USA Today a publié un article similaire de Melissa Smith, professeur à l’Oklahoma City Community College. Son cours sur la race et l’ethnicité aux États-Unis a été suspendu à la lumière d’un projet de loi qui a été promulgué par le gouverneur Kevin Stitt début mai. La loi interdit aux instructeurs d’enseigner « qu’une race ou un sexe est intrinsèquement supérieur à une autre race ou à un autre sexe ». En conséquence, sa classe est devenue une partie facultative plutôt qu’une partie obligatoire du programme d’études. “Qu’est-ce qui crie plus au privilège des blancs que de réécrire un programme d’études parce que le privilège des blancs met les blancs mal à l’aise ?” dit l’endoctrinateur professionnel.

L’article a ensuite expliqué comment les législateurs républicains qui interdisent le CRT dans les écoles n’ont aucune raison réelle de le faire. L’auteur a également parlé à un avocat qui prétend que des lois similaires au projet de loi de l’Oklahoma « interdiraient également les études sur les femmes ou toute discussion sur la race ou les préjugés sexistes » et « élimineraient toute discussion sur le mouvement des droits civiques ». Ah bon? Tout éducateur qui a réellement prêté attention aux cours d’histoire sait qu’il existe de nombreuses façons d’enseigner le mouvement des droits civiques sans diaboliser les Blancs et blâmer chaque problème de la société sur la couleur de la peau d’un individu.

Slate a interviewé Ibram Kendi le 12 juin, posant des questions telles que pourquoi « les républicains et tant de gens sont si agités à propos de [CRT] à présent?” Selon Kendi, les républicains attaquent le CRT parce qu’ils ne peuvent pas attaquer l’idée de « racisme systémique » ou d’« antiracistes ». Apparemment, il a oublié que ces termes ont été créés par des théoriciens critiques de la race. « J’ai certainement été inspiré par [CRT] et les théoriciens critiques de la race. Kendi déclare au cours de l’interview. Il explique en outre que les façons dont « formuler[ing] définitions du racisme et du raciste et de l’antiracisme et de l’antiracisme », il a non seulement utilisé « des preuves historiques, mais aussi la théorie intersectionnelle de Kimberlé Crenshaw ». Crenshaw est bien sûr l’un des « savants » les plus éminents du CRT.

La vérité : CRT encourage les Américains à détester l’Amérique.