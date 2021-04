La réaction de Boris Johnson à la Super League européenne

18/04/2021

Activé à 22:17 CEST

La polémique autour d’une éventuelle nouvelle compétition en Europe au détriment de la Ligue des champions, la Super League européenne, prend de l’ampleur. L’intention de créer ce nouveau tournoi pourrait être annoncée dans les prochains jours, et de nombreuses personnalités se sont prononcées contre lui. Le dernier à le faire était le Premier Ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson.

“Les projets d’une Super League européenne seraient très préjudiciables au football et nous soutenons les autorités pour qu’elles agissent. Cela irait au cœur du match à domicile et inquiéterait les fans du monde entier. Les clubs impliqués dans ce problème doivent répondre à leurs fans et la communauté du football avant de prendre des décisions. »Avec ce message sur ses réseaux sociaux, Boris Johnson était totalement contre l’éventuelle nouvelle compétition.

Les projets de Super League européenne seraient très dommageables pour le football et nous soutenons les autorités du football dans leur action. Ils frapperaient au cœur du jeu national, et concerneraient les fans de tout le pays. (1/2) – Boris Johnson (@BorisJohnson) 18 avril 2021

Un nouveau format qui, cependant, pouvait compter sur le soutien de plusieurs clubs importants parmi lesquels le Barça et le Real Madrid. L’UEFA a déjà annoncé qu’elle sanctionnerait les équipes qui soutiennent la création de ladite Super League. Nous verrons ce qui reste.