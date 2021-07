La réaction de Britney Spears à l’hommage de sa sœur

. Jamie Lynn Spears et Britney Spears.

Britney Spears a parlé de sa sœur, Jamie Lynn Spears, et de ce qu’elle ressent vraiment à l’idée de la voir interpréter certaines de ses chansons.

Ces dernières années, Jamie Lynn Spears est connue pour interpréter certaines des chansons de sa sœur lors de concerts ou d’apparitions. Ce que de nombreux fans n’ont pas réalisé, c’est que Britney Spears n’aimait pas ça, et elle l’a dit dans un message via Instagram qu’elle a écrit le 17 juillet 2021.

“Je n’aime pas que ma sœur ait joué à une cérémonie de remise de prix et ait interprété MES CHANSONS à remixer!” Britney Spears a écrit dans le cadre d’un long texte dans lequel elle a également appelé son père, Jamie Spears, pour “avoir géré ce [ella usa, dice, hace o piensa]”.

Britney Spears et sa mère, Lynne Spears, ont regardé Jamie Lynn interpréter “Till The World Ends”

Aux Radio Disney Music Awards 2017, Britney Spears a reçu l’Icon Award, selon Entertainment Tonight. Dans une sorte d’hommage, Jamie Lynn Spears a interprété le single à succès de sa sœur aînée, “Till the World Ends”, en le remixant légèrement pour le rendre un peu différent.

Jamie Lynn Spears a semblé canaliser Britney Spears avec sa performance, arborant ses longs cheveux blonds très similaires à la façon dont Britney Spears a porté les siens dans le passé.

Britney Spears et sa mère, Lynne Spears, regardaient le public et semblaient apprécier la performance. Jamie Lynn Spears a été rejointe par Kelsea Ballerini, Sofia Carson et Hailee Steinfeld, qui ont chanté des chansons de Britney Spears en l’honneur de la star.

Pendant la performance de Jamie Lynn Spears, Britney Spears pouvait être vue avec un grand sourire sur le visage, agitant les bras et se balançant au rythme. Parfois, cependant, il semblait rétrécir.

“Mon supposé système de soutien m’a profondément blessé !!!” Britney Spears a écrit sur Instagram. Fait intéressant, Jamie Lynn Spears a aimé la publication.

Après la représentation, Britney Spears a fait une courte interview sur ce qu’elle ressentait. « Sans voix, dit-il. “J’étais tellement surpris, et elle était tellement mignonne, et elle avait un petit [diabólica] regarde dans ses yeux », a déclaré Britney Spears.

Alors que divers médias rapportent que Britney Spears a dû faire référence à cette performance particulière, il y en a beaucoup d’autres. Jamie Lynn Spears a également fait ses propres remixes des chansons à succès de sa sœur « Oops ! Je l’ai fait encore “et”… Bébé, une fois de plus “dans le passé. Vous pouvez voir quelques exemples dans les vidéos ci-dessous.

Les fans pensent que Britney Spears parlait de Jamie Lynn Spears dans un autre post Instagram

Britney Spears a comparu virtuellement devant le tribunal le 14 juillet 2021 et a déclaré au juge chargé de son affaire de tutelle qu’elle souhaitait accuser son père d’abus de tutelle, selon Vanity Fair.

Après sa comparution devant le tribunal, plusieurs des personnes qui étaient autrefois proches d’elle se sont tournées vers les médias sociaux pour apparemment exprimer leur soutien. Ces personnes comprenaient son ancien manager, Sam Lufti, sa mère et sa sœur. En quelques heures, Britney Spears a posté ce qui suit :

« Il n’y a rien de pire que lorsque les personnes les plus proches de vous qui ne vous ont jamais accompagné publient des choses sur votre situation, quelle qu’elle soit, et parlent honnêtement pour demander de l’aide… Il n’y a rien de pire que ça !! Comment les personnes que vous aimez le plus osent-elles dire quelque chose … ont-elles même tendu la main pour venir me chercher à ce moment-là !!! ??? Comment oses-tu annoncer publiquement que MAINTENANT VOUS CARE… vous avez tendu la main quand je me noyais ???? Encore une fois… NON… alors si vous lisez ceci et que vous savez qui vous êtes… et que vous avez vraiment le culot de dire quelque chose sur ma situation juste pour sauver la face publiquement !!! Si tu vas poster quelque chose… S’il te plait arrête la mise au point droite quand tu es si loin d’être droite c’est même pas marrant… Et bonne journée !!!!! PS : si vous lisez ceci aujourd’hui et que vous pouvez vous identifier… je suis désolé parce que je sais ce que c’est… et je vous envoie mon amour ».

Bien qu’il ne soit pas clair à 100% de qui parle Britney Spears, les fans ont activé la section des commentaires convaincus qu’il s’agissait d’un message clair pour sa sœur.

