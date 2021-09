La réaction de Britney Spears à l’odeur de drogue lors de sa tournée est déchirante

La bataille de Britney Spears contre sa tutelle restrictive a fait l’objet de discussions publiques et d’un certain nombre de documentaires récents ces derniers temps. Le New York Times Presents: Controlling Britney Spears, qui a été diffusé pour la première fois sur FX et disponible en streaming sur Hulu, a mis en lumière un incident particulièrement déchirant survenu en 2009, peu de temps après la mise en place de la tutelle de Spears. Le chef de la garde-robe de la tournée, Tish Yates, a partagé une histoire de la tournée Spears’ Circus qui a mis en évidence l’état de peur dans lequel Spears vit depuis des années.

Yates a expliqué que Spears avait eu une attaque de panique après avoir senti une odeur de marijuana dans les coulisses, craignant que toute exposition à la drogue ne lui fasse perdre l’accès à ses deux fils, Sean Preston et Jayden James. “Elle est en détresse. Elle est bouleversée. Elle crie:” Ça sent le pot. Ça sent le pot. Je ne peux pas respirer ça. Je ne peux pas respirer ça. Je vais échouer à un test de dépistage de drogue. Je ne verrai pas mes garçons ” “, a expliqué Yates. “Et elle s’est enfuie. Elle courait en essayant de retourner dans sa loge. Elle pleurait. Elle criait. Le niveau de peur qu’elle avait m’a vraiment ouvert les yeux.”

Le documentaire comprenait également une interview avec Alex Vlasov, qui prétend avoir travaillé pour Black Box Security, le père et co-conservateur de Spears, Jamie Spears, embauché. Vlasov a affirmé que la société de sécurité surveillait l’activité téléphonique de Spears et avait même installé un appareil d’écoute dans sa chambre.

Dans son interview, Vlasov a allégué que les conservateurs de Spears surveillaient l’utilisation du téléphone de Spears et ses activités à la maison. Il a partagé de prétendus e-mails, SMS et enregistrements audio qu’il a conservés de ses neuf années en tant qu’employé de Black Box et de son président Edan Yemini. Vlasov a affirmé que Jamie et d’autres personnes impliquées dans la tutelle lui avaient demandé comment mettre le contrôle parental sur son iPhone. Ils voulaient également synchroniser l’iCloud de l’iPhone avec un iPad afin de pouvoir surveiller comment Spears utilisait le téléphone. “Cela m’a vraiment rappelé quelqu’un qui était en prison”, a déclaré Vlasov au New York Times. “Et la sécurité a été mise en place pour être essentiellement les gardiens de prison.”

Vlasov a affirmé que son patron lui avait dit que l’opération de surveillance extrême était nécessaire pour protéger le chanteur “Oups!… I Did it Again”, à qui on lui a dit qu’il voulait être dans la tutelle. Il a déclaré au Times qu’il avait été inspiré pour démissionner et s’exprimer après le témoignage de Spears en juin devant le tribunal lorsqu’elle a affirmé que la tutelle était abusive. Lorsque la tutelle a été créée en 2008, Jamie s’est vu confier le contrôle de la santé et de la succession de Spears. En juin, Spears a finalement été autorisée à engager son propre avocat et a choisi Rosengart. Le 7 septembre, Jamie a étonnamment demandé au tribunal d’envisager de mettre fin à la tutelle. La prochaine audience du tribunal est prévue pour le 29 septembre.