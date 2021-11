La réaction de Bryson DeChambeau à The Match est un mème

Nous avons déjà vu Brooks Koepka lever les yeux au ciel devant les singeries de Bryson DeChambeau – la rivalité s’est intensifiée lorsque Koepka était au milieu d’une interview et DeChambeau l’a interrompue il y a à peine six mois.

Le visage que Koepka a fait est devenu un mème hilarant, et il est possible que celui qu’il a fait en dominant DeChambeau dans la dernière édition de The Match de vendredi puisse le devenir.

Celui-ci est arrivé autour du quatrième trou de The Match à Vegas, et il résume vraiment ce que Koepka pense de DeChambeau, même s’ils se sont bien entendus à la Ryder Cup et ont mis leur rivalité derrière eux :

Bryson DeChambeau : « Ces gars là-bas pourraient être à portée. » La réaction de Brooks Koepka dit tout #CapitalOnesTheMatch pic.twitter.com/q8mcFuMyR7 – Le mensonge branché (@PluggedLiePod) 26 novembre 2021

Brooks après que Bryson ait déclaré qu’il pourrait avoir besoin de crier s’il le frappe trop droit et trop loin et met en jeu celui qui se tenait là-bas. pic.twitter.com/0tH5jY27DM – Kyle Porter (@KylePorterCBS) 26 novembre 2021

Il a fallu 4 trous pour cela. pic.twitter.com/0Ic4CO2GeW – Andy Nesbitt (@anezbitt) 26 novembre 2021

