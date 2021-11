La réaction de Cardi B à sa rencontre avec Robert Pattinson était comme un adolescent

La vidéo montre d’abord Cardi B au premier plan en train de se coiffer lorsqu’elle dit soudain d’une voix excitée: « Allez. Regardez mon ami, les gars « et immédiatement Pattinson s’approche, elle crie comme la puberté, il tire la langue devant la caméra et sourit.

Selon les rapports, Cardi B et Robert Pattinson a coïncidé lors d’une fête dans un lieu exclusif à Beverly Hills et d’autres célébrités comme Gabrielle Union, Salma Hayek, Serena Williams, Katy Perry, Orlando Bloom, Tracee Ellis Ross, Cindy Crawford, Kaia Gerber et Jesse Williams y ont assisté.