La réaction de Conor McGregor à la mort du père et entraîneur de Khabib Nurmagomedov

Le père et entraîneur du champion des poids légers de l’UFC russe Khabib Nurmagomedov, Abdulmanap, décédé à 57 ans après avoir attrapé le coronavirus cette année, a confirmé la société de promotion des arts martiaux mixtes UFC.

En mai, à l’hôpital après avoir été testé positif, Abdulmanap avait subi une opération cardiaque pour un problème préexistant compliqué d’une maladie respiratoire.

“Nous avons perdu notre colonne vertébrale”, a déclaré le manager de Khabib, Ali Abdelaziz, à ESPN vendredi. «C’était un père, un entraîneur, un frère, une icône. Les choses ne seront plus jamais les mêmes sans lui.”

Abulmanap et Khabib Nurmagomedov

MAXIM SHIPENKOV

L’UFC a rendu hommage à Abdulmanap, qui a été reconnu comme Master des Sports en tant qu’athlète d’élite et le titre d’entraîneur honorable de la Russie au cours de sa carrière d’entraîneur.

“Abdulmanap a également joué un rôle central dans la vie d’innombrables combattants russes qui ont participé à de grands événements d’arts martiaux mixtes à travers le monde et sa perte se fera sentir dans le monde du sport”, a déclaré l’UFC dans un communiqué officiel.

On s’attendait à la réaction que l’Irlandais pourrait avoir Conor McGregor, ennemi absolu de Khabib, qui avait même laissé tomber peu de jours avant que le combattant ne concoure en se cachant derrière son père. Il y a quelque temps, il avait même remis en cause le positif au coronavirus du désormais décédé.

McGregor a rejoint le courant dominant du monde des arts martiaux mixtes. Face à un acte tragique, l’Irlandais a garé sa plus grande bravade et est devenu sérieux et formel.

Il a tweeté “La perte d’un père, d’un entraîneur et d’un défenseur dévoué du sport. Condoléances et repose en paix Abdulmanap Nurmagomedov ».

Le champion par intérim des poids légers Justin Gaethje , qui doit affronter Khabib pour la couronne, a tweeté : « C’était déchirant d’entendre cette nouvelle de la légende Abdulmanap Nurmagomedov.

«Je suis tellement désolé @TeamKhabib. Votre père est décédé le cœur plein de fierté sachant que vous continuerez son héritage. »

