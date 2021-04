La réaction de Hamilton à la décision Floyd

21/04/2021 à 11h10 CEST

Outré par la mort de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis, Lewis Hamilton a été l’un des premiers visages populaires à rejoindre la campagne #BlackLivesMatter. ” et plus tard, il a convaincu ses camarades de grillades dans la lutte pour la diversité raciale. Maintenant, après le phrase déclarant Derek Chauvin “coupable”, Ancien policier accusé du meurtre de Floyd, du meurtre au deuxième degré non intentionnel, du meurtre au troisième degré et du meurtre au deuxième degré, Hamilton, le seul conducteur noir en F1, a a réagi avec un message fort sur leurs réseaux sociaux:

“JUSTICE pour George! Les émotions que je ressens en ce moment sont difficiles à décrire. Derek Chauvin a été reconnu coupable. C’est la première fois qu’un officier blanc est reconnu coupable du meurtre d’un homme noir dans le Minnesota. C’est monumental, la mort de George n’est pas vaine. Le résultat du procès de Derek Chauvin est correct. Le condamner pour les trois chefs d’accusation marque une nouvelle aube dans la lutte pour la justice raciale. Ce procès a été l’occasion pour le système judiciaire de tenir Derek Chauvin responsable de ses actes lorsqu’il a pris la vie de George Floyd. Maintenant, nous pouvons pousser un soupir collectif de soulagement parce que la bonne décision a été prise et que justice a été rendue », a-t-il déclaré. écrit Hamilton.

“Le résultat d’aujourd’hui est une triste victoire pour George et sa famille, mais cela montre que nos efforts pour promouvoir la justice ne sont pas vains. Des voix noires ont été entendues et des mesures sont prises. Lorsque nous sommes unis, nous pouvons faire la marque. Mais ce n’est qu’une étape sur la voie d’une société plus égalitaire Depuis la mort de George, de nombreux autres Noirs ont été tués par la police et nous devons veiller à ce que l’élan d’aujourd’hui se poursuive. Le combat n’est pas terminé et il reste encore beaucoup à faire, mais aujourd’hui, nous pouvons considérer cela comme une lueur d’espoir. Mes pensées et mes prières accompagnent la famille de George. J’espère que vous vous sentez en paix avec ce résultat #BlackLivesMatter », dit au revoir au septuple champion du monde de F1 dans son rôle de militant.