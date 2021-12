La réaction de Jennifer Lopez à l’interview de Ben Affleck avec Howard Stern

Ben Affleck reçoit des tonnes de réactions négatives depuis sa tristement célèbre interview avec Howard Stern où il a laissé entendre que son ex-femme, l’actrice Jennifer Garner, était la raison pour laquelle il a commencé à boire beaucoup et a développé une dépendance à l’alcool. Maintenant, sa relation ravivée avec Jennifer Lopez peut être en danger. Des sources ont déclaré à Page Six que Lopez était furieux des déclarations d’Affleck. « [Lopez] est énervée », a déclaré la source à la publication. « Elle est entraînée là-dedans parce qu’elle sort avec lui. Elle ne veut pas être entraînée là-dedans. »

La source a ajouté que Lopez s’est efforcé de nouer une relation avec Garner, avec qui Affleck partage trois enfants et de fonder leurs familles. « Elle a rencontré Jennifer Garner. Elle essaie d’apprendre à la connaître, elle et les enfants de Ben. » D’Affleck, la source dit que l’interview est « imprudente et cavalière de sa part ». Garner, Affleck et Lopez ont célébré Halloween en faisant des friandises avec leurs enfants.

Les enfants de Lopez et les enfants d’Affleck ont ​​également tous passé du temps ensemble, fréquentant apparemment le château magique de Disney et voyant Hamilton à LA en août. Ils ont également tous travaillé ensemble lors d’une collecte de nourriture en novembre pour Thanksgiving.

Une autre source partage des remarques contradictoires, disant à Page Six : « Ce n’est tout simplement pas vrai et l’accent est mis sur les enfants. » Affleck et Garner se sont mariés de 2005 à 2015 et ont trois enfants : Violet, 16 ans, Seraphina, 12 ans, et Samuel, 9 ans. Lopez partage les jumeaux Max et Emme, 13 ans, avec son ex-mari et collègue chanteur, Marc Anthony.

Bien que Garner ait soutenu Affleck alors qu’il était en proie à sa dépendance, l’ayant même conduit en cure de désintoxication deux ans après leur séparation en 2017, Affleck a partagé une image sombre de leur mariage. « J’ai commencé à boire en partie parce que j’étais piégé », a déclaré Affleck. « Je me suis dit : ‘Je ne peux pas partir à cause de mes enfants, mais je ne suis pas content, qu’est-ce que je fais ?’ Et ce que j’ai fait, c’est boire une bouteille de scotch et m’endormir sur le canapé, ce qui s’est avéré ne pas être la solution. » Affleck a lutté contre l’alcool avant son mariage avec Garner, racontant à ABC qu’il avait grandi en étant témoin de la dépendance et entrait en cure de désintoxication en 2001.

Il a dit qu’il avait essayé de le faire fonctionner pour le bien de leurs enfants. Affleck a également déclaré à propos de Garner lors de la récente interview: « Nous avons eu un mariage qui n’a pas fonctionné, cela arrive, avec quelqu’un que j’aime et respecte, mais avec qui je ne devrais plus être marié. » Et « Je savais qu’elle était une bonne maman. »

Affleck et Garner ont commencé à sortir ensemble peu de temps après que Lopez et Affleck ont ​​mis fin à leurs fiançailles en 2004. La même année, Lopez et Affleck ont ​​mis fin à leurs fiançailles, elle a épousé Anthony. Ils ont divorcé en 2014.