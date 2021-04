La réaction de Julia Louis-Dreyfus au faucon et au choc du soldat de l’hiver en dit long

Le dernier épisode de la première saison de The Falcon and the Winter Soldier tombe vendredi, ce qui signifie que tout est en jeu. Il est difficile de prédire que cela se produira, puisque Marvel nous a surpris à plusieurs reprises dans le passé. Si Val devait revenir, il serait intéressant de voir si elle et Walker se connecteront à nouveau et discuteront d’autres projets pour l’avenir. Julia Louis-Dreyfus l’a déjà tué pendant le bref moment où elle est à l’écran, alors j’espère qu’elle va faire bouger les choses dans le MCU le plus tôt possible.

Le faucon et le soldat de l’hiver sort son dernier épisode ce vendredi sur Disney +.