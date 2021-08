La réaction de Kendall Jenner au triomphe de son petit ami aux Jeux olympiques

Pendant le match, l’athlète de 24 ans des Phoenix Suns a effectué deux lancers francs alors que l’équipe des États-Unis affrontait l’équipe de France. Avec cette victoire, l’équipe américaine de basket-ball masculin a remporté quatre médailles d’or consécutives dans ce sport.

Photo de Kendall Jenner (Instagram / Kendall Jenner)

La membre de l’émission de téléréalité ‘Keeping Up With the Kardashians’ n’est pas étrangère au soutien de son petit ami. En juillet, il a assisté à la finale de la NBA et l’a documenté via Instagram. “Je ne suis pas émotif, vous l’êtes”, a-t-il écrit à travers son histoire avec une vidéo de l’intérieur de l’arène. Dans une autre photo, elle a montré son pantalon orange, ses chaussures et son sac assortis aux couleurs de l’équipe de son petit ami.

Le couple s’est lié pour la première fois en avril 2020, gardant leur relation privée jusqu’à la réunion de “L’Incroyable Famille Kardashian” en juin dernier, lorsqu’elle a confirmé qu’ils sortaient ensemble.

Kendall Jenner et Devin Booker (Instagram / Kendall Jenner)

Alors que le couple fêtait son premier anniversaire en juin, une source a confié en exclusivité à Us Weekly : “Il a pratiquement emménagé avec elle.” Pour commémorer son anniversaire, le mannequin a partagé une photo se serrant dans ses bras dans un jet privé. Elle l’a intitulé “365”.