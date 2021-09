La réaction de Kristin Cavallari à la date de Jay Cutler et Jana Kramer révélée

Kristin Cavallari ne serait pas dérangée par le rendez-vous de l’ex Jay Cutler avec son ancienne amie Jana Kramer. Une source a dit à E! News que la fondatrice d’Uncommon James “ne s’en soucie pas et n’est pas dérangée”, cependant, elle a bloqué Kramer sur les réseaux sociaux. L’initié a ensuite partagé que Cavalleri avait créé une distance supplémentaire parce qu'”elle n’a pas de place pour cela dans sa vie”. Malgré la croyance populaire, Cavalleri et Kramer ne sont pas du tout très proches, révèle une autre source. Les deux stars, qui ont toutes deux été choisies dans le film Spring Breakdown de 2009 et qui semblaient proches depuis des années, car elles vivaient également toutes les deux à Nashville depuis un certain temps. “Kristin et Jana ne sont que des connaissances et ne se sont rencontrées que deux fois. Ce ne sont pas des amies”, a déclaré une source à People.

Depuis, Cavallari a également quitté son ex, sortant récemment pour un rendez-vous rempli de PDA avec la chanteuse country Chase Rice. Elle est censée apprécier sa compagnie pour le moment, mais ils prennent les choses lentement. “Jusqu’à présent, ce n’était qu’un rendez-vous”, a ajouté la source. Cutler n’aurait pas très bien réagi à l’évolution de la vie amoureuse de son ex-femme. “Jay essayait de rendre Kristin jalouse en allant à ce rendez-vous public avec Jana. Il n’est pas content qu’elle sorte avec Chase et essaie de récupérer Kristin”, a expliqué l’initié.

La star de Very Cavallari a récemment fait l’objet de rumeurs de “triangle amoureux”, mais elle s’est assurée de purifier l’air sur les réseaux sociaux le mois dernier. “Il y a un petit quelque chose que je pense devoir éclaircir. Je n’ai pas l’impression de devoir une explication à qui que ce soit, normalement je ne commente pas ce genre de choses, cependant, ces rumeurs courent depuis environ un an maintenant”, a-t-elle déclaré sur son histoire Instagram, ajoutant qu’elle était actuellement célibataire à ce moment-là. “Je ne sors avec personne, je ne suis sortie avec personne depuis quelques mois”, a-t-elle révélé. Kristin et Jay ont annoncé leur séparation l’année dernière après sept ans de mariage, et malgré les rumeurs contraires, ils sont restés séparés depuis. “Avec une grande tristesse, après 10 ans ensemble, nous sommes parvenus à une conclusion amoureuse pour divorcer”, lit-on dans leur déclaration. “Nous n’avons que de l’amour et du respect les uns pour les autres et nous sommes profondément reconnaissants pour les années partagées, les souvenirs créés et les enfants dont nous sommes si fiers. C’est juste la situation de deux personnes qui se séparent. Nous demandons à chacun de respecter notre vie privée. alors que nous traversons cette période difficile au sein de notre famille.”