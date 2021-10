La réaction de Kyle Kuzma en 3 mots au premier match des Lakers sans lui

Kyle Kuzma a passé l’intégralité de sa jeune carrière avec les Lakers de Los Angeles. Au cours de la dernière intersaison, il a été un élément clé utilisé pour acquérir Russell Westbrook des Wizards de Washington.

Bien que Kuzma ne fasse plus partie de la famille violet et or, il ressent toujours un certain attachement à son ancienne équipe.

Cet attachement était pleinement affiché mardi soir, lorsque les Lakers ont ouvert la saison régulière avec un match contre les Golden State Warriors.

Pendant le match, Kuzma a envoyé un tweet intéressant de 3 mots sur son ancienne équipe.

AD tapé dans 👀 – kuz (@kylekuzma) 20 octobre 2021

Kuzma avait raison, bien sûr. Anthony Davis a connu un excellent premier match de la saison, marquant 33 points et 11 rebonds dans une défaite de 121-114 contre les Golden State Warriors.

C’était le bien de Kuzma. Malheureusement, le joueur de 26 ans a également offert un peu de salé.

Voici ce que Kuzma a posté, puis immédiatement supprimé, sur Instagram :

Cela a évidemment été un thème pour Kuzma au cours des derniers mois. D’abord, il tirait un petit coup sur LeBron James ou les Lakers, puis il disait quelque chose de gentil à leur sujet. Rincez et répétez.

Il est logique que Kuzma ait des émotions complexes à propos de LA et de la façon dont les choses se sont terminées. Les Lakers étaient la seule équipe qu’il ait jamais connue, et le fait de l’échanger signifiait essentiellement que l’organisation renonçait à lui et à sa promesse.

La vidéo parle d’elle-même. https://t.co/b0V5YBd5V1 – Jeu 7 (@game7__) 20 octobre 2021

Espérons que Kuzma puisse rebondir fort cette saison et prouver que les ennemis ont tort. Parce que s’il n’a pas un effort de rebond dans une équipe comme les Wizards, où Bradley Beal est vraiment leur seule arme offensive cohérente, il va avoir du mal à l’avenir.

