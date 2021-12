La réaction de la Premier League à l’examen mené par les fans est purement désespéré

Au lendemain de la publication de la Fan Led Review de la gouvernance anglaise, la Premier League s’est rarement présentée en bonne position. Ils ont d’abord réservé un accueil mitigé à la perspective d’un régulateur indépendant du football anglais (IREF).

Mais cela n’a pas duré longtemps. Le PDG Richard Masters a fait volte-face et s’est incliné devant la pression des dirigeants du club lors d’une réunion d’urgence vendredi.

Ils ont accepté de rejeter le régulateur, rejetant ainsi le fondement important sur lequel reposaient les recommandations de l’examen.

Bien sûr, cela découle de la culture de l’intérêt personnel qui est ancrée dans l’industrie du football. Cette fois-ci, cependant, cela a été plus profond que le simple intérêt personnel. Les dirigeants savent que l’élan est enfin en train de s’intensifier. Crouch est convaincu que ses réformes passeront par le Parlement et les dirigeants désespérés ont manifesté leur opposition depuis sa publication.

Le désespoir de la Premier League brille en réaction à l’examen mené par les fans

« Tuer la poule aux œufs d’or »

À l’heure actuelle, beaucoup de gens auraient vu la réponse enflammée de Christian Purslow à la critique de Crouch. Le PDG d’Aston Villa a prophétisé qu’un IREF pourrait tuer la « poule aux œufs d’or » en raison d’une « sur-réglementation ».

Malgré tous les incendies déclenchés par Purslow, cela ne semblait rien de plus qu’un adolescent criant après ses collègues que leur école améliorait leur code disciplinaire. On pourrait se demander s’il avait même pris la peine de lire le rapport lui-même – des milliers, y compris Last Word on Football, l’ont fait.

Le régulateur n’est pas un outil gouvernemental pour exercer le pouvoir sur l’industrie en la détruisant complètement comme les monarques l’ont fait au cours de la noblesse il y a des siècles. Il est là pour sauver d’eux-mêmes les cadres égoïstes.

Purslow a peut-être besoin de rafraîchir sa mémoire, mais Aston Villa a enregistré 455 millions de livres sterling de pertes avant impôts en Premier League sur dix ans. Le club qu’il représente a failli être liquidé grâce à la chasse à l’oie. Il n’est pas exclu que Purslow soit passé calmement dans un autre club, tandis que les fans de Villa auraient dû recoller les morceaux.

S’éloignant de Villa, sans régulateur, le propriétaire d’Everton Farhad Moshiri était libre de verser des millions sur les transferts et les salaires dans un pari pour gravir les échelons du football – tout comme Villa l’avait fait pour atteindre le sanctuaire. En décembre dernier, ils ont enregistré une perte financière de 139,9 millions de livres sterling, dont 67,3 millions de livres sterling en raison de l’impact du COVID-19. Leurs pertes ont été fixées à 111,8 millions de livres sterling avant la pandémie. Au cours de trois exercices, Everton a presque atteint 265 millions de livres sterling de pertes.

Vous n’avez pas besoin d’être un expert financier pour savoir que ce n’est pas une entreprise viable. Cela ne joue pas non plus dans le récit de Purslow. Everton ne peut pas proclamer être une poule aux œufs d’or. Ce sont des canards rouillés qui drainent de l’argent à leurs supporters. Si le régulateur était en place, Moshiri et son équipe devraient envoyer un plan d’affaires pour au moins trois ans sur la façon dont ils fonctionneront financièrement.

L’objectif est de faire en sorte que le football soit florissant, et non de sombrer dans un évier comme il le fait depuis des années.

‘Conséquences inattendues’

Le président de Crystal Palace, Steve Parish, tenait à repousser le régulateur, ainsi que d’autres recommandations, autant que Purslow.

Il commence par insister sur le fait qu’un IREF créerait des « conséquences imprévues » sans indiquer quelles seraient ces conséquences. Peut-être est-ce dû au fait que la croissance du football anglais sera peut-être « entravée » par le fait que le haut de gamme verra ses revenus réduits, ce qui en fera un investissement moins attrayant.

Pour les débutants, le régulateur ne s’immiscerait pas dans les transactions commerciales. Au moins Croupton ne le veut pas. Elle l’a clairement indiqué dans le rapport et depuis sa publication. En outre, c’est quelque chose d’unique, ou de stupide, de considérer que les clubs qui subissent des pertes exorbitantes – à l’intérieur et à l’extérieur de la Premier League – sont plus attrayants que les clubs réalisant des bénéfices.

Parish a ensuite suggéré que la redistribution était à peine abordée et les paiements en parachute. Ceci est particulièrement étrange car la redistribution est clairement ciblée dans le rapport comme un problème clé alors que Crouch a insisté à plusieurs reprises sur le fait que les paiements en parachute ne sont pas adaptés à leur objectif.

L’agenda que Crouch veut faire avancer est que ces clubs s’occupent eux-mêmes des questions de football. Elle ne souhaite pas que l’IREF interfère, mais il aura des pouvoirs réservés pour le faire si les acteurs ne peuvent pas régler le problème eux-mêmes.

De plus, Parish insistant sur le fait que le championnat est la deuxième division la plus riche du monde est vrai. Mais cela correspond au récit de Purslow et manque le point. Quel est l’intérêt d’avoir de l’argent si tout, et plus encore, est brûlé à une vitesse vertigineuse ?

Le PDG de Palace suggère également que le régulateur indépendant sera dirigé par le gouvernement britannique. Franchement, il se trompe dans son évaluation. Le régulateur ne sera pas exploité par le gouvernement britannique. Le régulateur indépendant sera… vous l’aurez deviné. Indépendant. La seule implication du gouvernement est d’adopter une loi du Parlement. Encore une fois, le rapport explique comment le conseil d’administration du régulateur fonctionnera. La paroisse a peut-être sauté cette partie.

Maintenant pour la taxe de transfert. Pour être juste envers Parish, il a été pris au piège que les médias ont créé lorsque le rapport était sur le point d’être publié. Comment les points de vente l’ont formulé, il semblait que Crouch avait recommandé une taxe de 10% sur les frais de transfert.

Le député conservateur ne l’a pas fait. Elle a utilisé 10 % comme exemple du type de financement supplémentaire que la base pourrait recevoir pour améliorer les installations. Le prélèvement pourrait être de 1%, 2%, 8% ou si les clubs de Premier League voulaient vraiment être ennuyés, même 15%. De plus, l’instinct défensif de Parish est évident lorsqu’il prédit que cela réduira la compétitivité de la Premier League alors que des milliards ont été dépensés pendant une pandémie. « Ne plaidez pas la pauvreté », a déclaré Crouch sur le podcast de football de l’Athletic.

« Nous ne vivons pas en Russie, en Chine ou en Corée du Nord »

Karen Brady est un autre cadre que vous avez peut-être vu briser la ligne de la Premier League consistant à soutenir à contrecœur un régulateur. Cependant, ce faisant, elle s’est enveloppée dans une hyperbole qui n’a rien à voir avec la réalité.

Écrivant dans The Sun, elle a expliqué comment un régulateur indépendant est une mesure draconienne qui ne serait créée que dans les pays autoritaires. « La dernière fois que j’ai regardé, nous ne vivions pas en Russie, en Chine ou en Corée du Nord », a déclaré le vice-président de West Ham.

Il est remarquable de voir comment un organisme qui veille à ce que les clubs ne fassent pas faillite, améliore les normes et élève la culture du football puisse être étiqueté comme tel. Là encore, elle continue en se plaignant de la façon dont le régulateur sera « non élu ».

Ce commentaire n’est pas aussi fort que Brady pourrait le penser. Si elle est un tel leader de la démocratie, elle – aux côtés du conseil d’administration – aurait dû donner aux fans de West Ham le droit de voter sur la direction de la propriété en février dernier lorsque les manifestations ont éclaté. Peut-être qu’elle devrait en détenir un maintenant après l’émergence de Daniel Křetínský en tant qu’investisseur.

De même, Brady devrait adresser le même programme à la Financial Conduct Authority (FCA), le régulateur britannique indépendant des marchés financiers, étant donné qu’elle doit avoir travaillé sous leurs réglementations pendant des années en tant que femme d’affaires. Par coïncidence, c’est le corps dont Crouch s’est inspiré pour son rapport.

Ses autres points de vue incluent que le régulateur – qui est là pour protéger les clubs – intimidera les clubs de Premier League pour qu’ils donnent plus qu’ils ne peuvent rassembler, comment les paiements de parachute ne faussent pas la compétitivité ou comment un prélèvement de 10 % sur les transferts à la base le rendra « impossible » pour eux de rivaliser sur le marché des transferts.

Cette dernière affirmation est peut-être la plus étrange étant donné qu’un club de Premier League a recommandé le droit de timbre en premier lieu. De toute évidence, cela signifie que quelqu’un de chaque côté des extrêmes a tort. C’est à vous de décider qui.

« C’est une idée radicale »

Alors que Richard Masters n’a jamais critiqué l’IREF, le PDG de la Premier League était cohérent avec ses pairs exécutifs concernant la taxe de transfert.

«Ce que nous disons, c’est simplement de distribuer une partie de cela à la base, les clubs. La Premier League déjà, à travers la distribution de ses droits de diffusion, a investi beaucoup d’argent dans la Football Foundation, par exemple. Il s’agit de la contribution des clubs de Premier League. Je suis à peu près certaine qu’ils peuvent se le permettre », a-t-elle déclaré.

Crouch veut que l’argent aille au football pour enfants pour améliorer les « terrains d’herbe minables », pas les académies où il y a encore des investissements dans l’intérêt personnel. Le prélèvement concerne un investissement plus important dans les niveaux vers le bas de la pyramide.

En déclarant que Masters créera un «cercle vertueux» pour les clubs de Premier League et de championnat pour obtenir des talents, il ignore probablement le cycle apocalyptique actuel qui se déroule actuellement.

Le maoïsme rencontre le football

Angus Kinnear avait une opposition difficile à battre, mais il s’est en quelque sorte couronné de la réaction la plus imparfaite à la Fan Led Review. D’une manière ou d’une autre, il a transformé les réformes du football en un complot comparable à la politique agricole de Mao Zedong qui a causé la mort de millions de personnes – quelque chose qui marque encore les familles aujourd’hui.

Ce n’est pas seulement une réaction excessive et grotesque, mais cela montre à quel point un club de Premier League est désespéré de conserver ses privilèges et son autonomie, quelles que soient les conséquences. Si Leeds United était toujours coincé dans la League One, ou le championnat, trébuchant avec de mauvaises finances, il ne fait aucun doute que la réaction du club aurait été différente.

La Football Supporters Association a savamment décomposé la déclaration complète de Kinnear pour exposer les défauts. Spoiler : il y en a plusieurs.