La réaction de la presse de Biden à la question du journaliste dit tout ⋆ .

Hier, on a demandé au président Joe Biden s’il était «prêt» pour sa première conférence de presse en tant que président jeudi.

Un journaliste a demandé: «Êtes-vous prêt pour la conférence de presse de demain?»

« Excusez-moi? » Répondit Biden.

Le journaliste a demandé: «Êtes-vous prêt pour la conférence de presse de demain, monsieur?»

«Quelle conférence de presse?» Demanda Biden.

Peter Doocy de Fox News a couvert l’histoire.

Peter Doocy: «Quelqu’un a crié à Biden« comment vous préparez-vous pour votre conférence de presse »et il a dit:« quelle conférence de presse? »» Pic.twitter.com/fEbEXOb5T2 – TV News HQ (@TVNewsHQ) 24 mars 2021

«Quelle conférence de presse?» pic.twitter.com/kG3cPcIDEt – Femme🇺🇸 (@RealBasedMAGA) 25 mars 2021