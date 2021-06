La réaction de Maite Perroni aux déclarations enregistrées de Claudia Martín

in

Par une déclaration qui Perroni Envoyer à Qui Il a indiqué qu’il ne retire pas son doigt de la ligne et qu'”il engagera des actions formelles contre ceux qui se sont récemment livrés à des attaques contre son image avec des informations fausses et diffamatoires”, ce qui lui a causé une “perte de prestige pour sa réputation, l’honneur, l’intégrité et la vie privée”.

Dans le texte, au nom de MaiteIl a également été expliqué qu'”elle n’avait envoyé aucun SMS d’aucune sorte” ; outre que “l’infidélité présumée est inexistante et donc il n’y a jamais eu de ‘tiers de discorde’, car ils voulaient que cela se produise”. En outre, une autre question importante a été soulignée.

“Personne n’a exercé une quelconque pression contre Claudia Martin la forçant à recevoir de l’argent pour qu’elle arrête de dire du mal Maite Perroni et signer le divorce. Il est clair qu’elle exige qu’elle soit payée pour dire la vérité, nier ce qui est publié et accepter de divorcer, parmi les nombreuses demandes qu’elle formule.

“Dès le début, Martin accepte comme réalité, selon ce qui est entendu dans l’audio, que tout est un mensonge et que son objectif de dire la vérité est en échange d’avantages financiers et en nature pendant un an en échange de l’octroi du divorce à Andrés Tovar“, ajoute le document envoyé par l’agence Nouveau paragraphe.