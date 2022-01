La réaction de Mikel Arteta absent à la défaite d’Arsenal contre Man City a été révélée, alors que l’assistant des Gunners Albert Stuivenberg dit que des points positifs peuvent être pris malgré l’effondrement de la deuxième mi-temps

Mikel Arteta était fier de la performance d’Arsenal contre Man City, mais a été frustré de ne rien tirer du match, a déclaré l’assistant des Gunners Albert Stuivenberg à talkSPORT.

Arteta a dû regarder le match depuis chez lui samedi après avoir été testé positif pour COVID-19, et aurait vécu toutes les émotions possibles lors d’un match dramatique pour le coup d’envoi de 2022.

Stuivenberg a pris en charge le jeu en l’absence d’Arteta

Arteta a été testé positif pour COVID-19 cette semaine et a raté le match

Les Gunners ont connu des 45 premières minutes brillantes mais ont subi un chagrin de dernière minute alors que Rodri a marqué un but vainqueur à la 93e minute aux Emirats.

Bukayo Saka avait donné l’avantage à l’équipe du nord de Londres avant une période désastreuse de trois minutes en seconde période qui a permis à City de reprendre le contrôle.

Granit Xhaka a accordé un penalty, que Riyad Mahrez a marqué, Gabriel étant ensuite expulsé avec deux cartons jaunes rapides, alors que les Gunners ont perdu 2-1.

Après le match, Stuivenberg a déclaré à talkSPORT : « Mikel a exprimé son sentiment qu’il était vraiment fier de l’équipe et de ses performances, comme nous le sommes tous.

« Mais il est aussi frustré que nous n’ayons pas au moins un point et je pense que nous en méritions trois. »

Trois minutes folles impliquant Gabriel et Xhaka ont vu le jeu changer d’élan vers City

Arsenal s’est senti lésé par les décisions du VAR dans le jeu qui ont vu un penalty aller dans le sens de City, tandis que leurs propres revendications pour un tir au but ont été écartées.

« Normalement, la pénalité vient [when the referee goes to the monitor]», a ajouté Stuivenberg.

« On cherche la cohérence là-bas. Bien sûr, le défi sur Martin [Odegaard] est un défi qui doit être vérifié aussi si vous n’êtes pas certain. Pour moi, c’est une certaine pénalité, mais d’accord.

« C’est décevant. Le jeu a un peu changé après le penalty qu’ils ont obtenu, mais nous avons également eu la possibilité de marquer là-bas avec Martinelli ayant la chance de porter le score à 2-1.

« Nous nous retrouvons avec zéro point, mais nous avons beaucoup de points positifs à considérer. »

Gabriel a été expulsé, forçant Arsenal à jouer avec 10 hommes

Sur le carton rouge de Gabriel, il a déclaré : « Bien sûr, c’est décevant que vous vous retrouviez avec dix joueurs sur le terrain. Je pense au premier carton jaune, je ne suis pas sûr de la raison de celui-là.

«Mais si vous êtes sur un carton jaune, vous devez faire attention à ne pas en obtenir un autre. Je pense que c’est donné rapidement, c’est frustrant et pour lui, il a besoin d’apprendre de ces actions.

« En fin de compte, comment nous avons défendu avec dix joueurs contre cette équipe de City, sans concéder beaucoup d’occasions, je suis toujours fier. »

Le but de dernière minute de Rodri a valu les trois points à Man City

Arsenal a sans doute produit l’une de ses meilleures performances sous Arteta contre une équipe de Man City qui compte désormais 11 points d’avance en tête de la Premier League, et a décroché sa 11e victoire consécutive.

Les Gunners regorgent de jeunes stars et lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient perdu la tête pendant ces moments décisifs, l’assistant d’Arsenal a déclaré : « C’est logique. On a nos émotions et quand tu penses que ce n’est pas un penalty, et qu’on se fait punir comme ça et que c’est 1-1 où ils n’ont rien créé jusque-là, oui c’est un peu comme ça.

« Nous devons apprendre à contrôler nos émotions et à nous concentrer sur la tâche que nous avons. »

