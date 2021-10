La réaction de Muhammad Ali aux sacs à main Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao révélée par son petit-fils Nico Ali Walsh, qui se souvient des souvenirs de « The Greatest »

Le petit-fils de Muhammad Ali, Nico Ali Walsh, a raconté à talkSPORT.com comment son grand-père emblématique a été « secoué » lorsqu’il a entendu parler de l’argent que Floyd Mayweather et Manny Pacquiao gagnaient pour leur super combat.

L’ancien champion légendaire des poids lourds, connu sous le nom de « Le plus grand de tous les temps », est décédé en 2016 à l’âge de 74 ans après une bataille contre la maladie de Parkinson.

Nico Ali Walsh – Instagram

Nico Ali Walsh a parlé à talkSPORT.com de grandir avec « The Greatest » en tant que grand-père

Son petit-fils Nico, qui avait 15 ans à l’époque, perpétue maintenant l’héritage familial de la boxe alors qu’il est devenu professionnel et a remporté son premier combat en tant que poids moyen.

Un an avant son décès, Ali a regardé de loin le combat le plus riche de l’histoire du sport se dérouler à Las Vegas.

Mayweather a devancé Pacquiao dans une affaire relativement ennuyeuse, bien qu’il y ait eu beaucoup d’action en dehors du ring.

Floyd aurait gagné plus de 300 millions de dollars pour le combat, Manny aurait engrangé plus de 100 millions de dollars.

Mayweather a battu Pacquiao en 2015, bien qu’ils soient tous les deux gagnants financièrement

Après avoir rappelé ses souvenirs préférés de son grand-père à talkSPORT.com, Nico a expliqué comment Ali a réagi en entendant ces chiffres lors d’une conversation qu’ils ont eue sur la boxe.

Nico a commencé : « Mon souvenir le plus fier est un jour où il m’a appelé sur FaceTime – et parce qu’il avait la maladie de Parkinson, certains jours étaient plus difficiles pour lui de parler que d’autres – mais ce jour-là, il parlait très clairement.

«Et nous venons de commencer à parler de boxe, c’était vraiment amusant.

«Je lui parlais des nouveaux combats – c’était l’ère de Mayweather à cette époque.

«Et je lui parlais du genre d’argent que Mayweather gagnait, et il était secoué.

Nico Ali Walsh – Instagram

Ali n’a jamais découragé son petit-fils de ses ambitions de boxe, c’est pourquoi il est maintenant un pro 1-0 aujourd’hui

«C’était juste après le combat de Pacquiao, alors il était juste étonné de la somme d’argent qu’ils ont pu récolter de ce combat.

«Je lui ai demandé des conseils, bouger et danser, ce genre de chose.

« C’était un appel très long, mais il est passé si vite. »

Nico a également rappelé ses premiers souvenirs avec ‘The Greatest’ – y compris des flashs de temps s’amusant dans une salle de boxe.

« Je veux dire, me demander mon premier souvenir de mon grand-père, c’est comme me demander mon premier souvenir de ma mère ou de mon père », a-t-il poursuivi, expliquant comment il a grandi très près d’Ali.

Nico Ali Walsh – Instagram

Nico a des souvenirs heureux de son temps en famille

«Je me souviens juste quand je vois des photos de moi étant un petit, un petit enfant portant mes gros gants Everlast, étant dans le gymnase de mon grand-père.

«J’ai de petits aperçus de souvenirs à ce sujet, mais je dirais que ce doit être mon premier souvenir.

«Nous avons passé du temps ensemble au gymnase quand j’étais un petit, un petit enfant – je veux dire trois ou quatre ans.

« Je ne me souviens de rien d’autre que des flashs de mémoire pendant ce temps. »

Nico a remporté ses débuts professionnels, portant une paire de shorts Everlast semblables à ceux portés par son grand-père emblématique

Enfin, Nico s’est souvenu d’un moment heureux lors de la fête du 70e anniversaire de son grand-père.

« Je dirais que son 70e anniversaire était assez amusant », a-t-il ajouté.

« Nous avons fait venir un magicien chez lui. Son 70e anniversaire est mon plus beau souvenir.

«Nous étions juste tous chez lui, nous avons mangé de la bonne nourriture, toute ma famille était là.

« Mon grand-père nous a tous réunis, mon grand-père a toujours été le ciment qui a réuni la famille.

« Peu importe où quelqu’un était, quand c’était son anniversaire, nous nous réunissions tous.

« Nous sommes situés dans tout le pays, alors quand nous nous réunissions tous, c’était tellement amusant. »

