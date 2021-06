La réaction de Red Bull aux questions de fiabilité est “bizarre”

in

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a attiré l’attention sur la façon dont ses rivaux Red Bull ont répondu aux questions relatives à leur groupe motopropulseur.

L’équipe propulsée par Honda a présenté son deuxième moteur lors de la course du week-end dernier en France. Selon les règles de la Formule 1, les constructeurs ne peuvent pas modifier leurs moteurs après le début de la saison, sauf pour des raisons de fiabilité.

Après la course de la semaine dernière, Lewis Hamilton a suggéré que Red Bull avait utilisé des unités de puissance « améliorées ». Mais le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que leurs nouveaux moteurs étaient “les mêmes spécifications que la première unité” et que leurs performances supérieures en ligne droite étaient dues au fait qu’ils avaient “un aileron arrière beaucoup plus petit”.

Lorsqu’on lui a demandé si Honda aurait pu apporter des modifications à leurs moteurs pour des raisons de fiabilité qui leur ont permis d’utiliser des modes de performances plus élevés, Wolff a déclaré : « Je me demande pourquoi c’est un tel sujet alors que nous savons tous que les groupes motopropulseurs doivent être homologués.

“Je suis vraiment surpris que les gars de Red Bull continuent de protester si fort sur l’histoire du groupe motopropulseur”, a-t-il ajouté. “Alors c’est un peu bizarre.”

“Les règles sont très claires”, a poursuivi Wolff. « C’est homologué, vous pouvez proposer des correctifs de fiabilité et c’est tout.

« Évidemment, il y a certaines choses que vous pouvez nettoyer, mais vous avez vos jetons et vous devez les utiliser et c’est tout, il ne devrait donc pas y avoir d’avantage de puissance en tant que tel. »

Cependant, Wolff a déclaré que les performances des moteurs de Red Bull n’étaient qu’une des raisons de leur marge actuelle sur son équipe.

“C’est toujours l’interaction entre une puissante unité de puissance, beaucoup d’appuis et le bon fonctionnement des pneus”, a-t-il déclaré. « Et je pense qu’ils font juste du très bon travail.

« Nous l’avons déjà vu à Ricard où ils ont pu piloter une aile plus petite tout en ne perdant pas grand-chose dans le virage. Donc, dans l’ensemble, un package très solide.

Lors de la conférence de presse post-qualifications d’aujourd’hui, Max Verstappen a répondu à une question sur les performances de son groupe motopropulseur Honda à des altitudes plus élevées en insistant sur le fait que leurs niveaux d’aileron arrière expliquaient la marge de l’équipe sur Mercedes.

“Nous avons toujours été assez bons avec l’altitude”, a-t-il déclaré, “mais je pense que la prochaine fois je vais apporter une impression de la différence d’aileron arrière que nous courons et ensuite je vais le remettre à chaque seul journaliste. Je reçois cette question maintenant comme deux, trois semaines que nous sommes vraiment rapides dans la ligne droite.

« Et oui, nous le sommes. Mais regardez notre aileron arrière, je ne pense pas que ce soit exactement le même.

“Bien sûr, Honda a fait un excellent travail, je veux dire, par rapport à l’année dernière. Mais de notre premier moteur au moteur que nous avons dans la voiture maintenant, tout est question d’améliorations de la fiabilité et pas d’avantage clair sur la puissance pure. Donc, je vais allumer mon imprimante la prochaine fois et je vais remettre quelques coups.

