La réaction de Reese Witherspoon à la révélation de l’enfance de Matthew McConaughey est parfaite

Reese Witherspoon et Matthew McConaughey ont eu des histoires de béguin pour l’enfance très différentes. Les deux stars de Sing ont répondu à la question pour E! Nouvelles présentant certains de leurs goûts précoces. Witherspoon a répondu qu’elle avait une place spéciale dans son cœur pour « Jim Morrison de The Doors ». Cependant, ajoute-t-elle, « j’étais un enfant bizarre. »

Witherspoon a partagé qu’elle avait une très bonne raison de trouver le musicien attirant. « Le film Doors venait juste de sortir et j’avais peut-être 14 ans », a-t-elle dit à propos du film de 1991, « et je me suis dit: » Oh, il est si sexy. » Donc je suppose que c’était Val Kilmer [as Jim Morrison]. »

McConaughey, en revanche, a fait un aveu choquant. La star de The Fool’s Gold, qui reprend son rôle de Buster Moon dans le film Sing 2, le koala positif qui dirige le groupe de chanteurs alors qu’ils cherchent à impressionner un grand producteur avec leur grande performance, a partagé qu’il avait un surprenant béguin pour son co-vedette. « J’avais un peu le béguin pour la jeune femme assise à ma gauche dans Man in the Moon », a-t-il déclaré, faisant référence au film de 1991 dans lequel Witherspoon a joué lorsqu’elle avait 14 ans.

La star de Legally Blonde a laissé tomber la surprenante confession de son amie. « Quoi? » demanda-t-elle avant de crier : « Quelqu’un écris ça ! » McConaughey dit qu’il croyait que Witherspoon était l’un de ses « premiers, premiers béguins ». « Si vous avez vu le film, vous voyez [it’s] inévitable. Je veux dire, pour quoi ne pas avoir le béguin? » Witherspoon a déclaré qu’elle était flattée par la reconnaissance de McConaughey, qualifiant la mention de « doux ». ce! »

Les deux ont collaboré sur l’idée, affirmant que About the First Celebrity Crush serait un titre approprié pour le projet, qui mettrait en vedette « nous trois » –– Matthew, Reese et Val. Reese a ajouté d’un ton taquin : « C’est un triangle ! » « Oh mon Dieu », a réfléchi McConaughey à propos du film possible. « Quelque chose doit bouger. Quelque chose arrivera quand tu n’auras rien à perdre. »