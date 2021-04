La “réaction” de Stephanie Salas à la première de ‘Luis Miguel, série 2’

En revanche, c’est jusqu’en 2006, lorsque Michelle Salas avait 16 ans, qu’elle a reconnu qu’elle était la fille de Luis Miguel. En 2008, le chanteur s’est rapproché d’elle et ils ont même passé du temps ensemble à Los Angeles où ils ont renforcé leur lien de père et de fille.

Michelle Salas dans la fiction. (Avec l’aimable autorisation de Netflix.)

Le deuxième épisode de la série raconte cette rencontre entre Luis Miguel et une fille Michelle Salas. Cependant, la première fois qu’il l’a rencontrée, c’était en 1989, alors que la fille n’avait que quelques mois, juste au moment où Micky revenait d’une longue tournée. L’une des premières choses qu’il a faites a été d’aller à la rencontre de la fille, qui était déjà née le 13 juin 1989, pour être exact.

Les écrivains Javier León Herrera et Juan Manuel Navarro racontent dans leur dernier livre, Oro de rey, que dès que Luis Miguel a vu sa fille, il est tombé amoureux d’elle: “Comme elle me ressemble! Ma fille est divine!”

Luis Miguel et sa fille, Michelle Salas. (Agence mexicaine.)

El Doc (Octavio Foncerrada), médecin de famille Gallego Basteri depuis le début des années 80, a déclaré dans une interview pour une visite des coulisses de la tournée Busca una mujer qu’une fois que Sylvia Pasquel (la grand-mère maternelle de Michelle) a donné son autorisation, Luis Miguel a pris sa fille à la maison plusieurs fois.

Mais… Silvia Pinal a commencé à insister pour que Luis Miguel leur donne une confiance afin qu’ils puissent soutenir la fille. La réponse de l’actrice principale a été que si elle insistait là-dessus, «ils finiraient par faire peur à papa et il s’en irait». Et dit et fait.

Javier León Herrera et Juan Manuel Navarro nous parlent de leur nouveau livre sur Luis Miguel

On dit dans Oro de Rey: «Il envoyait des choses aux filles jusqu’à un certain moment où, submergé par les pressions, il a dit qu’il l’interromprait jusqu’à ce qu’elle ait 18 ans. Il a fait une promesse lorsque sa fille est devenue majeure. Et il l’a fait ». (p 250).