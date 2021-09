La réaction de Stephen Curry aux guerriers échangeant contre Ben Simmons

Les Golden State Warriors sont considérés par beaucoup comme des prétendants légitimes au cheval noir en 2021-2022.

Si l’équipe peut retrouver la santé et ajouter juste un élément plus fort autour de Stephen Curry, cela les catapulterait immédiatement au sommet de l’Ouest.

Un joueur qui a beaucoup été lié aux Warriors ces dernières semaines est la star mécontente des 76ers de Philadelphie, Ben Simmons.

Récemment, Curry est apparu sur le podcast «Brother from Another» et a proposé ses réflexions sur la question de savoir si Golden State devrait poursuivre Simmons.

“Disons que si vous n’avez pas ces conversations, vous n’essayez pas”, a déclaré Curry. « Disons-le ainsi. »

Ce n’est pas la première fois que Curry a pesé sur les mouvements que les Warriors devraient faire pour constituer la liste autour de lui. Parfois, le front office écoute, d’autres fois non.

Plus tôt cette semaine, le propriétaire de l’équipe Joe Lacob a haussé les sourcils avec son commentaire sur Simmons – gagnant une amende de la ligue dans le processus. Cela, ajouté au fait que les Warriors ont choisi de “raccrocher” les Sixers la dernière fois qu’ils ont eu des pourparlers commerciaux, donne l’impression qu’un accord entre les deux organisations n’est peut-être pas réalisable.

Si ce n’est pas Simmons, Golden State a également été lié à un autre pick-up de grands noms – bien qu’il reste à voir à quel point l’ajout d’un centre de premier plan est une priorité pour eux.

Jeudi, l’entraîneur-chef Steve Kerr a abordé cette question particulière avec Tim Kawakami lors du TK Show.

“Je pense que la ligue a beaucoup changé”, a-t-il déclaré. «Je sais que si vous regardez notre équipe historiquement au cours des six ou sept dernières années, nous avons toujours porté beaucoup de centres. Mais pensez à la dernière partie de la saison dernière, nous avons tellement joué contre Draymond à cinq ans, nous avons même joué contre Juan à cinq ans. La ligue semble devenir plus petite et plus rapide chaque année.

«Je pense donc que nous sommes moins enclins à transporter un tas de centres comme nous le faisions auparavant. Mais vraiment, si nous avions quelqu’un qui jouait bien à cette position et pensait qu’il pourrait nous aider à gagner, alors nous garderions ce gars. Il s’agit toujours d’utiliser le camp d’entraînement pour déterminer ce qui a le plus de sens pour nous.

Les Warriors seront une équipe intéressante à surveiller. Avec quelques ajustements mineurs, ils pourraient faire de sérieux dégâts dans l’Ouest l’année prochaine. Vont-ils vraiment faire ces ajustements, cependant? Le temps nous le dira.

