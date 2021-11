La réaction de Steve Kerr à la question de Curry vs Jordan

Dans cet article, nous examinerons le plaisir réaction de l’entraîneur des Warriors, Steve Kerr, aile question de Stephen Curry vs Michael Jordan dans la NBA.

Il ne fait aucun doute, voire aucun, que Stephen Curry restera dans l’histoire comme le plus grand tireur d’élite de tous les temps. Cette notion est plus que suffisante pour justifier les comparaisons entre la superstar des Golden State Warriors et le GOAT lui-même, Michael Jordan.

De son côté, Steve Kerr a eu l’occasion de jouer aux côtés de MJ avec les Chicago Bulls. Il a également formé Curry pendant plusieurs années, donc à ce stade, il a été un témoin direct de la grandeur de ces deux légendes. Cependant, il est clair que Kerr n’est pas prêt à intervenir dans l’affaire Steph vs. MJ pour le moment.

Un fan aléatoire a rattrapé la personne qui a appelé les Warriors et l’a pratiquement sauté avec l’une des questions les plus controversées que Kerr ait jamais rencontrées. L’entraîneur de Dubs a semblé déconcerté par le besoin soudain de comparer deux icônes du sport, alors il a décidé de juste rire (h/t Bleacher Report sur Twitter) :

« Maaannnnn ! Quoi, tu vas mettre ça sur Twitter ? » Steve Kerr ne voulait pas discuter de MJ et Steph avec ce fan.

« Maaannnnn ! Quoi, tu vas mettre ça sur Twitter ? » ?? Steve Kerr ne voulait pas débattre de MJ et Steph avec ce fan. (via @maurice_koenig) pic.twitter.com/Wvv4PoVQWv – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 26 novembre 2021

La réaction de Kerr est si saine et vous pouvez vraiment voir comment son humeur a instantanément changé après avoir été giflée avec une question aussi époustouflante. Et l’entraîneur des Warriors avait certainement raison à propos de ce clip devenu viral sur Twitter également.

Ce que nous pouvons dire avec certitude, c’est que Jordan et Curry ont changé le jeu à leur manière. MJ est le GOAT, mais Stephen Curry est un révolutionnaire à part entière.