La réaction de Thomas Tuchel au but de N’golo Kante incite à la comparaison avec Zinedine Zidane après le but merveilleux de Cristiano Ronaldo alors que le milieu de terrain de Chelsea marque un hurleur contre Leicester

Thomas Tuchel a résumé tous les supporters de Chelsea lorsque N’golo Kante a marqué une belle victoire lors de la victoire des Blues en Premier League contre Leicester City.

Le Français s’est avancé depuis le milieu de terrain et a décoché une superbe frappe du pied gauche alors que les hommes de Tuchel l’emportaient 3-0 pour porter leur avance en tête du classement à six points.

.

Kante a remporté une beauté au King Power

Kante n’est pas connu pour ses prouesses brutes en matière de buts, ce qui explique peut-être pourquoi sa finition époustouflante a suscité une brillante réaction de la part de son manager.

Et la célébration du but par Tuchel a fait l’objet de comparaisons avec les entraîneurs légendaires Zinedine Zidane, Sir Bobby Robson et Pep Guardiola.

À 228 occasions précédentes, Kante n’avait trouvé le filet que 12 fois, mais alors qu’il marquait le but numéro 13, il a suscité une brillante réaction de la part de son manager qui est resté abasourdi sur la touche.

N’GOLO ! ?? Un run d’attelage et une superbe finition de l’ancien Leicester ! ?? Une ouverture brillante de 30 minutes pour Chelsea ! pic.twitter.com/t50xPa6IOf – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 20 novembre 2021

Alors que Tuchel regardait avec incrédulité, il rejoint la liste des autres managers qui ont organisé une célébration similaire.

Contre la Juventus alors qu’il était encore au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a sans doute marqué l’un des meilleurs buts de l’histoire de la Ligue des champions.

Au milieu de la surface de réparation, l’attaquant de Man United s’est levé incroyablement pour marquer un coup de pied à vélo contre les Italiens avec le légendaire gardien Gianluigi Buffon dans le filet.

Le but était sensationnel, mais la réaction de Zidane était encore meilleure et maintenant – grâce à Internet et aux médias sociaux – c’est un moment emblématique de l’histoire du football moderne.

Le but et la réaction étaient sublimes, mais la célébration de Sir Bobby Robson était sans doute encore meilleure.

Pendant son séjour à Barcelone en tant que manager, la légende de Newcastle United ne pouvait pas croire ce qu’il avait vu lorsque l’icône brésilienne Ronaldo a pris toute une défense avant de placer le ballon au fond des filets.

C’était un objectif de pure poésie car l’opposition ne pouvait rien faire pour arrêter l’avancée.

Il y a 25 ans aujourd’hui, Ronaldo Luís Nazário de Lima marquait l’un des plus grands buts de tous les temps. Un but si bon que Bobby Robson ne pouvait tout simplement pas croire ce qu’il venait de voir.pic.twitter.com/PZAx5dHTR6 – MUNDIAL (@MundialMag) 11 octobre 2021

Cela dit, Pep Guardiola a peut-être remporté la bataille des célébrations managériales.

Avant de devenir le manager de Man City, l’Espagnol était dans la pirogue en tant que patron du Bayern Munich.

Malgré la gestion de l’un des meilleurs joueurs de tous les temps à Lionel Messi, l’ancien patron du Barça peut affirmer que la réalisation de Robert Lewandowski était meilleure.

Cinq buts en neuf minutes de l’attaquant polonais ont produit cette belle réaction de Guardiola en 2015.

Ce jour-là, Robert Lewandowski est entré en jeu à la mi-temps et a marqué CINQ buts en NEUF minutes 😱🙌 ⚽️ 51′

⚽️ 52′

⚽️ 55′

⚽️ 57′

⚽️ 60′ La réaction de Pep Guardiola à la fin ! ?? La Bundesliga revient en direct sur BT Sport à partir du samedi 16 mai 📺 pic.twitter.com/vlwnfF3Y0k – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 12 mai 2020