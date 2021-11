La réaction déchirante d’Odell Beckham à la mort de Virgil Abloh

Le fondateur d’Off-White et directeur artistique de Louis Vuitton, Virgil Abloh, est décédé dimanche matin des suites d’une bataille privée contre le cancer.

Abloh, dont l’impact sur le sport et la culture était immense, luttait apparemment contre une forme agressive de la maladie depuis 2019.

Dans une publication sur le compte Instagram vérifié d’Abloh, sa famille a fourni des détails supplémentaires sur ce qui s’était passé.

« Nous sommes dévastés d’annoncer le décès de notre bien-aimé Virgil Abloh, un père, un mari, un fils, un frère et un ami farouchement dévoués », peut-on lire dans le message. « Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Shannon Abloh, ses enfants Lowe Abloh et Gray Abloh, sa soeur Edwina Abloh, ses parents Nee et Eunice Abloh, et de nombreux amis et collègues chers. »

Peu de temps après l’annonce du décès d’Abloh, le receveur des Rams de Los Angeles, Odell Beckham Jr., a réagi de façon poignante à la mort de son bon ami.

« Je souhaite que nous vivions dans un monde où nous pourrions célébrer les vivants au lieu de les célébrer quand ils partent », a-t-il tweeté. « Repose en paix à mon frère Virgile ! Tu étais aimé.

La bataille silencieuse de deux ans d’Abloh contre l’angiosarcome cardiaque a fait beaucoup de monde. Cela a également servi de rappel étrangement similaire de ce qui est arrivé à l’acteur de Black Panther, Chadwick Boseman, qui a évidemment également eu un impact énorme sur le sport et la culture.

Beckham se retrouve évidemment souvent dans les gros titres pour beaucoup de choses malheureuses et parfois étranges, mais c’est formidable qu’il ait pu prendre un moment pour honorer son ami d’une manière aussi respectueuse et émotionnelle.

