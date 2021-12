La réaction d’Elizabeth Olsen à sa rencontre avec Mark Hamill était absolument inestimable

Elizabeth Olsen n’a jamais hésité à dire qu’elle peut s’amuser avec les meilleurs d’entre eux. L’actrice est maintenant une star de la liste A et une légende de la culture nerd en tant que l’un des personnages principaux de l’univers cinématographique Marvel, mais elle se retrouve toujours sous le charme de temps en temps. Les exemples les plus clairs sont ces photos préférées des fans d’Olsen rencontrant la star de Star Wars Mark Hamill pour la première fois.

Olsen et Hamill se sont apparemment rencontrés pour la première fois lors de la première de Captain America: Civil War, bien que la validité de ces images soit difficile à cerner. Cela n’empêche pas les fans de les partager et de se pâmer pour Olsen, notant qu’elle n’est pas si différente d’eux. Olsen est pratiquement sur le point de pleurer quand elle voit Hamill dans ces clichés, et Hamill lui-même les a retweetés plus tôt cette année avec son propre commentaire. Olsen a confirmé qu’elle était une fan inconditionnelle de Star Wars depuis des années.

C’est MISTER Harmill pour vous ! https://t.co/w0GoG1rxkn – Mark Hamill (@HamillHimself) 30 janvier 2021

Super rencontre élégante #ElizabethOlsen & rocking’ @Renner4Real @CaptainAmerica Ne nous faites pas choisir ! #TeamEverybody pic.twitter.com/8YPBxWDoOO – Mark Hamill (@HamillHimself) 27 avril 2016

L’idée qu’Olsen est une fan inconditionnelle, tout comme eux, donne à de nombreux téléspectateurs une nouvelle appréciation de ce qu’elle apporte aux franchises à succès comme Marvel Cinematic Universe. Olsen a toujours été bruyante et fière de son amour pour Star Wars. Dans une interview avec Collider, elle a déclaré qu’elle avait spécifiquement modelé sa carrière d’après le classique de la science-fiction.

« J’étais obsédé par Star Wars. Vous ne pouviez pas m’éloigner de Star Wars quand j’étais enfant. vraiment dérangé les femmes dans les films indépendants », a déclaré Olsen. Elle a ri en reconnaissant que cela pourrait également décrire Wanda Maximof, en disant : « [Now] c’est juste une femme dérangée dans une grande franchise ! »

Aujourd’hui, Olsen est probablement mieux connu pour avoir joué Wanda, alias la sorcière écarlate – l’un des Avengers les plus puissants et un personnage au cœur de l’intrigue, à la fois en termes d’enjeux fantastiques pour la fin du monde et d’enjeux personnels et dramatiques. L’idée que sa performance a été éclairée par des années passées à regarder et à revoir une autre franchise culte-classique illumine son personnage d’une nouvelle manière.

Olsen a également été frappé par d’autres acteurs de Star Wars auparavant. Dans une interview de 2016 avec Jimmy Kimmel, elle se souvient d’avoir rencontré avec nervosité Harrison Ford. Elle a déclaré: « Tout d’abord, Star Wars – je suis un grand fan depuis l’âge de 5 ans. Indiana Jones était tout pour moi. »

Un jour, la prochaine génération de stars pourrait ressentir la même chose à propos de WandaVision. La série est maintenant en streaming sur Disney +, et on ne sait pas dans quelle production MCU la sorcière écarlate pourrait apparaître ensuite.