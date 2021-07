La réaction d’Erik Rubín en voyant sa fille Mia en bikini

L’année dernière, Erik Il avait assuré aux médias qu’il n’était pas un papa jaloux ; Elle a même dit qu’il serait normal de la voir avec un petit ami, ce qui ne la dérangera pas.

“Pour moi, c’est ma petite, elle le sera toujours, mais je sais que des changements arrivent et que justement dans un moment nous la verrons avec le petit ami. Mais la vérité est que je ne suis pas jalouse, ce que je veux c’est la voir heureuse et épanouie , a commenté Insister sur.

Cette année, le chanteur a réitéré qu’il n’est pas jaloux et que cela ne le dérange pas que ses filles reçoivent des compliments. “En ce moment, tout le monde sur les réseaux m’appelle beau-père et qu’au lieu de me déranger, je suis content; et rien! Bon, qu’ils paient mes filles, c’est quelque chose de sympa”, a-t-il déclaré dans une interview pour l’émission Hoy. .