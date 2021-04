La réaction des équipes sévillanes face à la Super League

19/04/2021 à 12:15 CEST

Sport.es

L’annonce de la création de la Super League n’a pas tardé à susciter des réactions sur tous les fronts du football, également à Séville, où comme d’habitude, ils l’ont prise comme une blague et n’ont pas tardé à affûter la nouvelle compétition. Il suffit de voir le site du Betis (https://www.realbetisbalompie.es/), où apparaît un classement partiel dans lequel l’Atlético, le Real Madrid et Barcelone n’apparaissent plus et où Séville mène le tableau avec l’équipe du Betis en troisième position .

Et en ce qui concerne Séville, les partisans de l’équipe de Séville n’ont pas tardé à proclamer leur équipe championne de la Ligue s’il était confirmé que les trois dissidents seraient disqualifiés de la Liga. Même les partisans de Cadix sont intervenus pour souligner qu’avec la nouvelle situation, l’équipe de Cadix pourrait finir par jouer contre l’UEFA.