La réaction des larmes aux yeux de Brendan Fraser au soutien des fans l’acclame encore plus fort sur Internet

Brendan Fraser a récemment pleuré lors d’une interview, après avoir appris à quel point les fans le soutiennent, et maintenant Internet l’encourage encore plus fort. Fraser était une énorme star d’Hollywood dans les années 90 et dans les années 2000, mais était hors des projecteurs pendant une grande partie de la dernière décennie. Une grande partie de son déclin dans le travail, a-t-il dit, était due à un certain nombre de problèmes personnels qui ont commencé après qu’il aurait été agressé sexuellement par l’ancien président de la Holly Foreign Press Association.

Ces dernières années, il est de nouveau apparu dans de grands projets et est actuellement présenté dans un nouveau film intitulé Killing of the Flower Moon. Le film est réalisé par Martin Scorsese et co-stars Leonard DiCaprio et Robert De Niro. En discutant du film avec TikToker LittleLottieCosplay, Fraser a noté à quel point il était nerveux d’être dans un film avec les principales stars et cinéastes de la liste A. “Internet est tellement derrière vous! Nous vous soutenons tellement”, a gentiment répondu l’intervieweur à l’hésitation de Fraser.

Elle a ajouté: “Il y a tellement de gens qui vous aiment, et nous vous encourageons, et nous avons hâte de voir ce que vous ferez ensuite.” Les mots doux et réfléchis ont fait monter les larmes aux yeux de Fraser, et il a exprimé sa gratitude en inclinant son chapeau et en disant: “Shucks madame”, après avoir bu un verre d’eau. Le clip vidéo a touché une corde sensible auprès des utilisateurs de médias sociaux et beaucoup se tournent vers Twitter pour dire à quel point ils aiment et soutiennent Fraser pour sa réaction aux commentaires. Faites défiler vers le bas pour voir la vidéo et lire ce que les fans disent !

Si cela ne vous fait pas tomber amoureux et encourager Brendan Fraser, vous êtes sans cœur. C’est un homme si doux et précieux !

Merci @LittleLottie91 pour cette interview. J’ai toujours été un ami Fraser ! #Brenaissance pic.twitter.com/9mbCluSYxO – Constance Sorrow ️‍🌈🖤💗💜💙 (@Rox_Al_Ghul_89) 9 août 2021

“Fraser a toujours été l’un de mes préférés d’enfance”, a écrit un fan dans un commentaire sur Facebook. “Je voulais être comme Rick [from The Mummy] grandir alors qu’il reçoit ses fleurs maintenant rend mon cœur heureux.”

Mon frère, comment peux-tu ne pas soutenir cet homme ?! Et il recommence à se sentir lui-même. Semble énergique et vif. Je ne peux pas attendre la renaissance de Brendan Fraser. https://t.co/iZo6lA5qNr – Mon aventure ringard (@CJamesTweet) 11 août 2021

“Aimez-le et manquez de le voir dans les films”, a écrit quelqu’un d’autre. “Tellement heureux d’apprendre qu’il revient.”

J’espère que Brendan Fraser passe une bonne journée aujourd’hui ❤️ – 🥸 (@MrYeeted) 11 août 2021

Je pensais qu’il était génial et qu’il pourrait être une grande star de l’action-aventure », a commenté un autre utilisateur de Facebook. « Meilleurs voeux, heureux de votre retour !

Ok les gars, voici ce que nous allons faire – protéger et préserver Brendan Fraser, à tout prix https://t.co/1G1i3aSKh0 – aaron (@AaronLoose99) 11 août 2021

« Yay ! Allez Brendan ! » quelqu’un d’autre a applaudi. “Bienvenue, tu m’as tellement manqué, j’ai hâte de voir ton nouveau film. Tu seras incroyable, comme toujours.”

Je veux dire, c’est Brendan. Il n’a jamais semblé autre chose qu’authentique (rare à Hollywood). Tout à fait un mec que j’inviterais pour une bière et un barbecue dans la cour et lui montrerais mon atelier de menuiserie pendant que les hamburgers cuisent. J’ai l’impression qu’il apprécierait vraiment ça. – Kupari USA 🇺🇸 🇫🇮 (@KupariUsa) 11 août 2021

“Je suis tellement content de voir qu’il est de retour à faire ce qu’il aime et nous aimons le voir le faire”, a commenté un fan aimant. “Bien pour toi Brendan.”

Une fois, je me suis assis avec Brendan Fraser dans sa bande-annonce, exécutant des lignes (que j’avais co-écrites) pour une scène tendue avec Forest Whitaker. Quand il avait un mot à dire, il me demandait de le corriger, parce que les mots comptaient pour lui. Donnez-lui tous les rôles. https://t.co/7JD7XeLpaq – Bob DeRosa (@thembob) 3 août 2021

“Il est incroyable. Rien que de l’amour pour cet homme. Je lui souhaiterai toujours bonne chance dans la vie et dans sa carrière”, a déclaré quelqu’un d’autre.

Je fais partie de ces enfants qui ont grandi avec ses films et maintenant, en tant qu’adulte, j’aime le revoir au cinéma. Brendan Fraser est un super-héros de la vraie vie !! https://t.co/znGxGkrmVq – Big Malo (@chawnpaularino) 11 août 2021

“Je l’aime dans tous ses films, c’est un grand acteur et comédien !” s’exclama un dernier fan.

