La réaction d’Internet à Taylor Swift qui décroche un film avec Margot Robbie est A+

Mais nous pourrons tous y aller, lorsque le film sortira finalement dans les salles. Si le film de David O. Russell est terminé, il est possible qu’il soit prêt à être projeté d’ici la fin de l’année. Ses quatre derniers films, remontant à The Fighter en 2010, ont été des pièces de théâtre de prix, et avec le casting qu’il a assemblé, il n’y a aucune raison de croire qu’il ne vise pas l’or aux Oscars, quelle que soit la fin de ce film. jusqu’à être. Peu importe le potentiel de récompenses du film, il semble que le film démarrera très rapidement simplement à cause du casting de Margot Robbie, Taylor Swift et Anya Taylor-Joy, comme le souligne Julia :