La réaction d’Israël Adesanya à la jambe cassée de Chris Weidman à l’UFC 261 résume à quel point c’était horrible

Peu de gens ont pu regarder ce qui est arrivé à Chris Weidman à l’UFC 261 sans sourciller.

Il s’avère que le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, n’est pas différent en ce qui concerne les fractures.

Israel Adesanysa ne pouvait pas croire ce qu’il regardait

Weidman, 36 ans, s’est cassé la jambe à peine 17 secondes après son combat contre Uriah Hall. Sa tentative de coup de pied a été la toute première frappe lancée du concours.

Ce fut une scène terrible alors que Weidman est allé replacer sa jambe cassée et s’est rapidement rendu compte des dégâts qui avaient été causés. Il s’est effondré en arrière et l’arbitre a immédiatement annulé le combat.

C’était difficile à regarder. Une vidéo d’Adesanya regardant la pause pour la jambe pour la première fois a montré qu’il avait également du mal à le supporter.

Comme nous tous, The Last Stylebender n’aimait pas voir ses pairs souffrir ainsi. Weidman a été étiré hors de l’octogone à Jacksonville, en Floride, et envoyé directement à l’hôpital.

La réaction du champion des poids moyens Israel Adesanya à l’horrible jambe cassée de Chris Weidman contre Uriah Hall à l’UFC 261

Le All-American a subi une intervention chirurgicale le lendemain, ce qui aurait été un succès.

Weidman était face au légendaire Anderson Silva dans l’octogone il y a sept ans lorsque Spider a subi sa propre fracture à la jambe dans des circonstances presque identiques.

Le Brésilien a déclaré qu’il trouvait la jambe cassée de Weidman “ vraiment bouleversante ” et a expliqué à quel point cela le rendait triste à voir.

“Pour vous dire la vérité, je ne regarde plus les combats de MMA”, a déclaré SIlva dans une interview avec AG Fights.

«Je n’en ai entendu parler que parce que mes fils regardaient avec des amis. Ils étaient comme “Papa, as-tu vu ce qui s’est passé?”.

GETTY

Dès que Weidman a décroché le coup de pied, sa jambe s’est repliée

«Puis un groupe de personnes a commencé à m’appeler. Je regardais autre chose. Quand ils m’ont envoyé une vidéo, je me suis dit «Merde, mec». C’est un film qui se joue dans ma tête. C’était vraiment, vraiment mauvais. Je me sentais vraiment triste, vraiment bouleversée. Il n’y a pas de mots. J’étais juste triste. J’étais à terre.

«J’ai eu l’impression que cela m’est arrivé à nouveau», a poursuivi Silva. “Vraiment mauvais. Seule une personne qui a vécu cela sait à quoi cela ressemble, et elle ne le souhaiterait à personne. J’étais vraiment bouleversé.

Silva s’est à nouveau battu, même si beaucoup pensent qu’il n’a plus jamais été le même après cette blessure.

UFC

Anderson Silva quelques instants après sa rupture de jambe choquante

Quoi qu’il en soit, Silva pense que Weidman participera à nouveau à l’UFC.

“Bien sûr, tout le monde a sa personnalité, mais je pense qu’il surmontera cela”, a-t-il ajouté.

«Son esprit est très fort. Il a l’esprit d’un champion. Il sait comment gérer les adversités et je suis sûr qu’il s’en sortira.

«Bientôt, je le verrai à nouveau se battre.