La réaction d’un chien à être appelé beau devient une vidéo virale TikTok | Monde | Nouvelles

in

Honey, un Staffordshire Bull Terrier d’Australie, a fait filmer sa réponse réconfortante par sa propriétaire Sarah. Pendant le clip, la canine est montrée debout sur ses pattes arrière, appuyée sur le dossier d’une chaise en remuant la queue.

Les téléspectateurs entendent ensuite une voix féminine, qui est présumée être Sarah, parler au chien et lui dire : “Chérie, tu es la plus belle fille du monde.”

Dès que le Staffie entend ce compliment, elle lève immédiatement les yeux vers la caméra et couine de plaisir et commence à remuer encore plus la queue.

On entend alors Sarah dire à son animal de compagnie : “Oui, toi. Tu es mon bébé. Tu es parfait. Êtes-vous d’accord ?”

Honey est ravie des commentaires affectueux de son propriétaire, qui semble presque sourire sous la pluie d’affection.