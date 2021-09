La réaction d’un jeune enfant lorsque maman se fait trouver une balle est si bonne

in

Il n’y a rien de tel que d’assister à un match de baseball en famille par un beau samedi soir.

Qu’est-ce qui pourrait améliorer ça ? Obtenir une fausse balle à cet agréable match de baseball.

Si vous avez déjà eu la chance d’obtenir une fausse balle ou un coup de circuit lors d’un match de la Ligue majeure de baseball, vous savez ce que cela fait et c’est quelque chose que vous n’oublierez jamais. Mon père a attrapé une fausse balle lors d’un match comme il y a 400 ans et je me souviens encore de tout ce moment comme il y a cinq minutes.

J’ai le sentiment que ce jeune garçon au match Astros-Padres d’hier soir à San Diego n’oubliera jamais ce moment parce que c’était assez génial. Sa mère a réussi à attraper une fausse balle dans leurs sièges du pont supérieur, puis l’a remise à son fils, qui est devenu fou.

C’est bien:

si vous ne réagissez pas à attraper une fausse balle comme celle-ci, alors wyd pic.twitter.com/ytC5X3nl2A – Cut4 (@Cut4) 5 septembre 2021

Énorme.

Twitter a adoré :