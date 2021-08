La réaction horrible de Kamala à la question afghane non seulement l’expose, mais aussi les médias – RedState ⋆ .

Joe Biden est sous le feu des critiques pour ses actions incompétentes à l’égard de l’Afghanistan.

Même certains démocrates et médias, ainsi que des dirigeants du monde entier, l’ont tous fustigé pour son échec.

Mais l’un des problèmes liés à la responsabilité de Joe Biden est de savoir qui il a comme remplaçant – Kamala Harris.

Nous avons rapporté certaines de ses premières remarques à la sortie de l’avion lorsqu’elle est arrivée à Singapour pour commencer son voyage. Elle a affirmé qu’elle n’avait pas une priorité plus élevée que les gens maintenant pris au piège en Afghanistan.

Le vice-président Kamala Harris s’est brièvement entretenu avec les journalistes avant d’embarquer sur AF2 pour se rendre à Singapour. « Nous ne pouvions pas avoir une priorité plus élevée en ce moment », a-t-elle déclaré. pic.twitter.com/FVHCRUpr6S – Alexandra Jaffe (@ajjaffe) 21 août 2021

Oui, nous pouvons vraiment le dire à partir du fait qu’elle n’a pas commenté publiquement la situation jusqu’à présent. Sur quoi tweetait-elle lors de la chute de Kaboul ? Son seul tweet ce jour-là, dimanche dernier, encourageait les gens à se faire vacciner.

S’il vous plaît, protégez-vous et vos proches – faites-vous vacciner. – Vice-président Kamala Harris (@VP) 15 août 2021

Elle montrait ses priorités par ce dont elle parlait. Mais alors qu’elle rencontrait Biden à ce sujet, elle s’est essentiellement cachée des commentaires du public sur la question pendant une semaine, à un moment où les remarques de Biden n’ont fait qu’exacerber le problème. Si c’était sa première priorité, elle n’aurait jamais pu s’envoler pour le voyage en Asie-Pacifique avec les Américains et leurs alliés toujours piégés.

Mais il s’avère que ce n’était pas tous ses commentaires lorsqu’elle est descendue de l’avion aujourd’hui à Singapour. L’AP a laissé quelque chose dans le tweet qu’il a publié. Un journaliste commence à lui demander de répondre aux informations selon lesquelles des Américains seraient piégés en Afghanistan. Sa toute première réaction à la question fut de ricaner. Mais l’AP n’incluait pas cela.

REGARDER: Kamala Harris rit lorsqu’un journaliste commence à lui poser des questions sur les Américains piégés en Afghanistan pic.twitter.com/7863Seq36C – Recherche RNC (@RNCResearch) 22 août 2021

“Attendez. Attendez. Ralentissez tout le monde. Hahaha. Euh, je veux parler de deux choses. Premièrement, l’Afghanistan – nous ne pouvions pas avoir une priorité plus élevée pour le moment.

Je ne peux pas croire qu’elle a fait ça. Mais pour l’avoir vue dans le passé, c’est normal.

Comment peut-elle réagir ainsi à une question aussi sérieuse ? Cela montre juste qu’elle n’est pas une personne sérieuse.

Malheureusement, si Biden démissionne ou est destitué, nous l’obtenons – et l’Amérique ne pense pas qu’elle soit qualifiée pour être présidente, comme je l’ai signalé il y a quelques jours. Elle a la tête vide sans croyances fondamentales. Elle fait tout ce qu’elle peut pour faire avancer son propre pouvoir. Son gloussement est en fait un « tell », comme on en parle au poker. Hillary Clinton a eu le même problème. Lorsque vous la coincez avec une question à laquelle elle n’aime pas et ne veut pas répondre, elle ricane.

Mais il y a un point plus important ici. L’AP est censé rapporter ce qu’elle dit, sans supprimer ce qu’il pense qui pourrait nuire à son image. Caqueter, c’est ce qu’elle a fait – ça aurait dû être là, des verrues et tout. Quand ils enlèvent cela, cela donne simplement l’impression que les médias opèrent au nom du Parti démocrate.