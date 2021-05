La réaction impertinente de Carrie Fisher à une bande dessinée inspirante ⋆ .

Carrie Fisher a influencé un certain personnage dans les bandes dessinées de Jupiter’s Legacy (Photo: .)

Le créateur de la série de bandes dessinées Jupiter’s Legacy, qui est maintenant une série Netflix, a rappelé la rencontre qu’il a eue avec l’icône de Star Wars Carrie Fisher quand il lui a dit comment elle avait inspiré l’histoire – et cela s’est déroulé à peu près comme vous le feriez attendre.

Jupiter’s Legacy, mettant en vedette Josh Duhamel, Leslie Bibb et Matt Lanter, raconte l’histoire d’un groupe de super-héros qui ont obtenu leurs pouvoirs dans les années 1930 et vivent maintenant dans le présent, entourés de jeunes surpuissants qui tentent de suivre leurs traces.

L’histoire graveleuse est basée sur les bandes dessinées de l’écrivain écossais de bandes dessinées Mark Millar, qui – en plus de travailler pour les bandes dessinées Marvel et les bandes dessinées DC – a lancé Millarworld en 2004, lançant des histoires telles que Wanted, Kick-Ass et Kingsman: The Secret Service.

Lors d’une conversation récente avec Metro.co.uk et autre presse, Mark a expliqué que le livre autobiographique de Carrie de 2008 Wishful Drinking a contribué à façonner le personnage de Chloe Sampson, qui dans Jupiter’s Legacy est la fille de deux des héros les plus puissants de la Terre, The Utopian et Lady Liberty.

Dans la série Netflix, Chloe Sampson, qui est interprétée par Elena Kampouris, est perçue comme le membre rebelle du clan Sampson, tandis que son frère, Brandon Sampson (Andrew Horton), doit lutter pour être à la hauteur de son nom de famille.

«Carrie Fisher m’a enraciné, car j’ai eu cette idée en 2008 et j’ai commencé à l’écrire en 2011. Le krach financier a été ma grande inspiration. Mais je n’avais pas vraiment le crochet sur le personnage principal Chloé », a expliqué Mark.

Chloe Sampson (Elena Kampouris) a une séquence rebelle dans la série (Photo: Steve Wilkie / Netflix)

“ Et puis j’ai lu le livre Wishful Drinking de Carrie Fisher, qui m’a fait réaliser à quel point c’était fascinant – que vous pouvez être géniale comme la princesse Leia, mais parce que votre mère et votre père sont plus célèbres, vous ne vous sentez jamais à la hauteur de leur potentiel. Soudain, le personnage s’est mis en place avec moi.

Carrie, décédée en 2016 à l’âge de 60 ans, était la fille du chanteur Eddie Fisher et de l’acteur nommé aux Oscars Debbie Reynolds.

Dans le livre Shockaholic de l’acteur décédé en 2011, elle a écrit à propos de ses parents: “ Mes parents, Eddie Fisher et Debbie Reynolds, n’étaient pas vraiment des gens au sens traditionnel du terme. Je pense que c’était en partie parce qu’ils étaient des stars avant que leurs personnages aient une chance de se former.

Mark se souvient avoir rencontré Carrie en 2015 lors d’une première pour Star Wars: Le réveil de la force, le premier film de la trilogie suite.

Carrie a joué pour la première fois la princesse Leia dans les films Star Wars en 1977 (Photo: FilmMagic)

“ J’ai rencontré Carrie Fisher peu de temps avant sa mort, je l’ai rencontrée en 2015 lors de la première de Star Wars. Je suis ami avec Mark Hamill et il me l’a présentée ”, a-t-il déclaré.

“ Nous nous sommes assis tous les deux et nous nous sommes très bien entendus, nous étions assis en train de boire un verre toute la nuit. Finalement, je lui ai dit: “Cela va sembler fou, mais je fais ce truc de super-héros et votre livre m’a vraiment inspiré, massivement pour cela.”

‘Je lui ai tout raconté et elle m’a dit: “Jeune homme, c’est très intéressant, mais va me chercher un autre verre.” C’était donc la fin de la conversation! conclut-il en riant.

Plus: Netflix



Dans Jupiter’s Legacy, le public sera transporté dans le passé pour voir comment les membres originaux de l’équipe de super-héros The Union ont acquis leurs pouvoirs il y a près d’un siècle, tout en voyant comment leur héritage a survécu alors que leur code moral est remis en question dans les temps modernes.

En son cœur, la série explore les relations compliquées entre amis et famille et l’impact significatif qu’ils peuvent avoir à travers différentes générations.

Jupiter’s Legacy sera lancé sur Netflix le vendredi 7 mai.

