La réaction inconfortable de Pochettino au documentaire d’Amazon révélée

L’ancienne star de Tottenham, Toby Alderweireld, a révélé exactement ce que c’était que de travailler sous Mauricio Pochettino et comment l’Argentin a réagi à la présence des caméras d’Amazon avant sa sortie.

Alderweireld a passé six ans dans le nord de Londres, faisant 236 apparitions pour le club mais n’a remporté aucun trophée. Cependant, Éperons s’est rapproché à plusieurs reprises – deux fois en défi pour le trophée de la Premier League, atteignant deux demi-finales de la FA Cup, une finale de la Coupe de la Ligue et une finale de la Ligue des champions.

Mais le Belge a expliqué à quel point il était difficile de jouer sous Pochettino, bien qu’agréable tout de même.

« L’équipe était si proche. Vous vous rapprochez parce que la voie Pochettino n’est pas la voie facile », a déclaré Alderweireld au Evening Standard. « Vous travaillez si dur tous les jours. Les jours de congé sont très, très rares.

« Vous obtenez vraiment la même chose que l’armée. Vous vous fâchez mais vous vous formez, vous vous améliorez. Entraînez-vous, entraînez-vous ! Vous le faites et cela crée un groupe, comme « Faisons-le ensemble ». C’était donc le sentiment, surtout lors des saisons avec Leicester, Chelsea, la Ligue des champions.

«Ensuite, certains joueurs partent et certains joueurs viennent et cela doit être refait. Parfois, vous avez besoin d’une chimie qui fonctionne. Je ne dis pas que cela n’a pas fonctionné, mais nous devons être honnêtes. Le groupe que nous avions alors était un groupe d’amitié très spécial.

Un autre problème était la décision d’autoriser les caméras d’Amazon Prime dans le club pour la saison 2019-2020, une décision avec laquelle Pochettino était profondément mal à l’aise, selon le Standard.

“Certaines choses auraient dû rester dans le vestiaire”, a ajouté Alderweireld. « Parce que non seulement dans le football, dans chaque environnement de travail, il se passe des choses qui ne sont destinées qu’à y rester. Au bout d’un moment, vous n’y pensiez plus, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles.

Alderweireld était un habitué de Pochettino, mais on disait qu’ils ne s’entendaient pas toujours. Le défenseur était considéré comme l’un des joueurs que Pochettino recherchait pour une reconstruction en 2018.

“Poch est plus intelligent que moi”, a ajouté Alderweireld, qui insiste sur le fait qu’il n’a jamais voulu sortir cet été-là. « Il a vu des choses que je n’ai pas vues. Je pensais que nous avions une très bonne équipe.

« Notre relation est très positive. Je suis toujours très reconnaissant qu’il m’ait acheté aux Spurs. C’est le gars qui m’a envoyé un texto et m’a appelé pour que je vienne, c’est le gars qui a tiré le meilleur parti de moi, à 100%, c’est sûr. J’étais le plus en forme sous lui.

“Bien sûr, dans le football, si vous travaillez quatre ou cinq jours ensemble et que vous êtes une grande personnalité – parce que j’ai aussi mon avis sur le football – vous avez des discussions. Et c’est bien.

«Mais je n’ai jamais eu de problème avec lui. Plus jamais. Je suis reconnaissant parce qu’il m’a fait monter de deux ou trois niveaux.

Aucun regret de Tottenham

Quant à réfléchir sur son séjour dans le nord de Londres, le joueur de 32 ans a ajouté : “Non, non, je ne pense pas que le club puisse regretter quoi que ce soit. Je pense qu’ils ont fait des merveilles.

« Vous ne savez pas tout ce qui se passe dans un club. Ce n’est pas Football Manager. Je sais avec certitude que [chairman Daniel] Levy a donné 100 pour cent pour le club.

« C’est bien qu’ils ne soient pas satisfaits de leur situation actuelle. La structure est là pour être l’un des plus grands clubs du monde. Peut-être qu’ils ont besoin de plus de temps. Je sais que dans le football il n’y a pas de temps mais je ne pense pas que le club aurait dû faire autre chose.

«Combien de fois voyez-vous des clubs investir trop et ensuite ils sont en difficulté? Les Spurs savent ce que c’est que d’être en bonne santé.

« Bien sûr, il sera toujours dit ‘pas d’argenterie’ et je le comprends. Mais c’est une période merveilleuse dans l’histoire des Spurs. Je pense que les fans apprécieront d’y penser.

